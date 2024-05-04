Гендиректор «Ахмата» рассказал, как Адиев повлиял на команду

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров оценил работу наставника команды Магомеда Адиева после победы грозненцев над «Краснодаром» (1:0) в 27-м туре первенства России.

«Тренер сплотил команду. Наши игроки доказали, что не разучились играть в футбол, несмотря на серию неудач, которая нас преследовала. В этом большая заслуга и тренерского штаба, и всех футболистов, и административного штаба», - приводит слова руководителя «Матч ТВ».

После этой встречи «Краснодар» с 50 баллами остался на второй позиции турнирной таблицы чемпионата страны, уступая «Зениту» по дополнительным показателям.

Что касается «Ахмата», то коллектив с 32 очками идёт десятым.