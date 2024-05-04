Агент: «Конате мог бы пригодиться ЦСКА или «Локомотиву»

Дмитрий Селюк, агент форварда «Ахмата» Мохамеда Конате, ответил на вопрос о возможном трансфере своего клиента в ЦСКА.

«Почему нет? Но Конате мог бы пригодиться не только ЦСКА, но и «Локомотиву», — приводит слова Селюка Metaratings.

При этом агент отметил, что сейчас никаких переговоров ни с кем нет, ведь Конате сосредоточен на задачах «Ахмата».

В текущей кампании 26-летний футболист принял участие в 32 матчах с учетом всех турниров, забил 11 мячей и оформил один голевой пас.

Трудовой договор Конате с «Ахматом» рассчитан до конца июня этого года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в два с половиной миллиона евро.