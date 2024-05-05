Станет ли Слишкович задвигать Джикию: Какие будут составы у «Спартака» и «Пари НН» в 27-м туре РПЛ

В 27-м туре чемпионата России московский «Спартак» сыграет в гостях с «Пари НН». Евро-Футбол.Ру» пробует угадать стартовые составы команд на этот матч.

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Александров, Гоцук, Тихий, Карапузов, Трошечкин, Калинский, Ермаков, Боселли, Зе Турбо.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Чернов, Маслов, Зобнин, Пруцев, Литвинов, Медина, Угальде, Зиньковский, Соболев.

У «Пари НН» порваны крестообразные связки у Ильи Жигулёва, Константина Марадишвили и Мамаду Майга. Из-за травмы в конце матча предыдущего тура с «Ахматом» был заменён Дмитрий Живоглядов.

Защитник «Спартака» Срджан Бабич также был вынужденно заменён – по мышечной травме – в кубковом дерби с «Динамо». Вадим Шпинёв, агент Георгия Джикии, заявил, что его клиент готов играть. А готов ли его ставить в основу «красно-белых» Владимир Слишкович?

В обеих командах по одной дисквалификации. Из стана «Пари НН» по причине удаления в прошлом матче не сыграет Кирилл Боженов. Из стана «Спартака» не выйдет на поле из-за перебора жёлтых карточек Кристофер Мартинс.

Это будет первый матч для Саши Илича в качестве главного тренера «Пари НН». Нижегородская команда вернулась к борьбе за выживание. В 26 матчах она набрала 28 очков, а «Спартак» наработал себе 42 балла.

Стартовый свисток в матче «Пари НН» – «Спартак» на стадионе «Нижний Новгород» должен прозвучать сегодня, 5 мая, в 19:00. Текстовая онлайн-трансляция этого матча пройдёт здесь.

Кирилл Иванцов