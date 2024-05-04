«Пока «Краснодар» не готов к чемпионству» — Канчельскис

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался после поражения «Краснодара» в матче 27-го тура чемпионата России с «Ахматом».

Игра между командами завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Магомеда Адиева. Единственный точный удар нанес Мохамед Конате.

«Ничего удивительного в поражении «Краснодара» нет. Он весь сезон отдает «Зениту» первое место. Пока «Краснодар» не готов к чемпионству», — заявил Канчельскис «РБ Спорту».

Эксперт считает, что футболистов «Краснодара» трясет в ответственные моменты, поэтому «Зенит» спокойно заберет очередное чемпионство.

Напомним, «сине-бело-голубые» выиграли пять последних розыгрышей РПЛ.