Тимофеев – о том, что «Ахмат», возможно, лишил «Краснодар» чемпионства: «У каждого свои задачи»

Артём Тимофеев, футболист «Ахмата», дал свой комментарий после гостевого матча с «Краснодаром».

Встреча прошла в Краснодаре в субботу в рамках 27-го тура РПЛ и завершилась победой гостей со счётом 1:0. Отметим, что коллектив из Грозного одержал четвёртую победу подряд, команда занимает десятое место в таблице чемпионата, имея в своей копилке 32 балла.

- Задумывались ли о том, что лишили «Краснодар» чемпионства? У каждого свои задачи и проблемы. Как в жизни, так и в футболе. Мы решаем свои задачи. «Краснодару» в любом случаем желаю удачи, что бы там ни было, - цитирует полузащитника «Ахмата» «Матч ТВ».

«Краснодар», потерпев сегодня поражение, упустил возможность возглавить таблицу, в активе «быков» 50 баллов. Столько же очков у «Зенита», но у питерцев игра в запасе.