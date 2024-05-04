Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тимофеев – о том, что «Ахмат», возможно, лишил «Краснодар» чемпионства: «У каждого свои задачи»

04 Мая 2024 • 23:09 Комментировать

Артём Тимофеев, футболист «Ахмата», дал свой комментарий после гостевого матча с «Краснодаром».

Встреча прошла в Краснодаре в субботу в рамках 27-го тура РПЛ и завершилась победой гостей со счётом 1:0. Отметим, что коллектив из Грозного одержал четвёртую победу подряд, команда занимает десятое место в таблице чемпионата, имея в своей копилке 32 балла.

- Задумывались ли о том, что лишили «Краснодар» чемпионства? У каждого свои задачи и проблемы. Как в жизни, так и в футболе. Мы решаем свои задачи. «Краснодару» в любом случаем желаю удачи, что бы там ни было, - цитирует полузащитника «Ахмата» «Матч ТВ».

«Краснодар», потерпев сегодня поражение, упустил возможность возглавить таблицу, в активе «быков» 50 баллов. Столько же очков у «Зенита», но у питерцев игра в запасе.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Артём Тимофеев Ахмат ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой Моуринью может возглавить суперклуб - известно название Сколько лет потребуется Роналду, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Саудовской Аравии Месси хочет стать конкурентом Роналду в маркетинге, он строит завод по производству «напитка будущего» «Барселона» выбрала шесть игроков, которых точно не продаст Кьеллини: «Роналду хотел доказать, что он круче всего «Реала» Хави хочет видеть в «Барселоне» дорогостоящего игрока «ПСЖ» «Барселона» приняла решение по Педри - игрока хотят купить «Манчестер Сити» и «ПСЖ»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место
Спортивные новости
«Россия 25» разгромила Беларусь и выиграла Qazaqstan Hockey Open Синнер пропустит «Мастерс» в Риме из-за травмы Энди Маррей не сыграет на турнире серии «Мастерс» в Риме Терещенко объяснил, почему «Авангард» попрощался с пятью лидерами команды Плющев поделился ожиданиями от матча между сборными «Россия 25» и Беларуси Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Крылья Советов Крылья Советов
2
1
2.40 3.65 2.70
Видео
Окончен
Краснодар Краснодар
Ахмат Ахмат
0
1
1.65 3.90 5.10
Видео
05.05.24 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Сочи Сочи
1.70 4.20 4.30
Видео
05.05.24 в 19:00
Пари НН Пари НН
Спартак Москва Спартак Москва
3.55 3.60 2.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
04 Мая
23:36 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Ахмата» рассказал, как Адиев повлиял на команду
23:30 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Конате мог бы пригодиться ЦСКА или «Локомотиву»
23:16 · Россия. Премьер-лига
«Пока «Краснодар» не готов к чемпионству» — Канчельскис
23:09 · Россия. Премьер-лига
Тимофеев – о том, что «Ахмат», возможно, лишил «Краснодар» чемпионства: «У каждого свои задачи»
23:06 · Россия. Премьер-лига
Сафонов: «Хочется максимум, но имеем то, что имеем»
23:02 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Ахмата» Айдамиров — о победе над «Краснодаром»: «Задача ещё не решена»
22:53 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв обвинил Федотова в проблемах ЦСКА 1
22:46 · Россия. Премьер-лига
Сафонов: «Если бороться за чемпионство, то не так, как с «Ахматом»
22:35 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев считает, что «Динамо» будет бороться за серебро РПЛ
22:23 · Россия. Премьер-лига
Сёмин — о поражении «Краснодара»: «Так за чемпионство не борются»
22:16 · Россия. Премьер-лига
Адиев: «Сложностей сейчас не вижу, сложность была после 1:7 собрать команду»
22:09 · Россия. Премьер-лига
Мусаев: «Нельзя сказать, что кто-то не старался или кто-то не отдал все силы, чтобы победить» 2
21:54 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» одержал четвёртую победу подряд
21:49 · Россия. Премьер-лига
Шелия: «Где-то удача была на нашей стороне, но у нас же тоже были подходы помимо гола»
21:36 · Россия. Премьер-лига
Литвинов мечтает стать капитаном «Спартака» 2
Все новости
Рекомендуем