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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сафонов: «Хочется максимум, но имеем то, что имеем»

04 Мая 2024 • 23:06 Комментировать
Краснодар
0:1
Ахмат

Капитан «Краснодара» Матвей Сафонов ответил на вопрос, можно ли будет занести сезон в актив, если команда не выиграет золото РПЛ.

«Если перед сезоном нам бы сказали, что войдем в тройку, многие бы согласились. Хочется максимум, но имеем то, что имеем», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

При этом голкипер отметил, что у него имеются вопросы к команде в плане самоотдачи в минувшем матче с «Ахматом» (0:1).

В нынешнем сезоне чемпионата России «Краснодар» провел 27 матчей, в которых смог завоевать 50 очков. Сейчас команда идет на втором месте, имея одинаковое количество баллов с лидирующим «Зенитом».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Матвей Сафонов

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