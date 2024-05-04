Гендиректор «Ахмата» Айдамиров — о победе над «Краснодаром»: «Задача ещё не решена»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров дал комментарий после победы грозненцев над «Краснодаром» (1:0) в матче 27-го тура первенства России.

«Пока задача ещё не решена. Остаются три игры, в которых надо так же выложиться на максимум и добиться положительного результата», — приводит слова руководителя издание «СЭ».

Также Айдамиров отметил, что клуб из Чечни в этой встрече не думал о чемпионской гонке, однако грозненская команда желает «быкам» успехов в дальнейшем.

После этой встречи «Краснодар» с 50 баллами остался на второй позиции турнирной таблицы чемпионата страны, уступая «Зениту» по дополнительным показателям.

Что касается «Ахмата», то коллектив с 32 очками идёт десятым.