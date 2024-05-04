Пономарёв обвинил Федотова в проблемах ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился комментарием о проблемах «красно-синих» в этом сезоне.

По мнению эксперта, у ЦСКА отсутствует дисциплина на поле, каждый футболист играет только за себя.

«А так, ребята хорошо подготовлены, на голову выше тех, кто занимает первые места в турнирной таблице. Конечно, дело в тренере. Нужно искать проблему в корне», — приводит слова Пономарёва Betonmobile.

По итогам 26 туров ЦСКА идет на восьмом месте в чемпионате России, набрав 38 очков.

6 мая «армейцы» примут дома казанский «Рубин». Игра 27-го тура РПЛ должна будет стартовать в 20:30 (мск).