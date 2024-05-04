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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв обвинил Федотова в проблемах ЦСКА

04 Мая 2024 • 22:53 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
...
Рубин
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06.05 20:30

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился комментарием о проблемах «красно-синих» в этом сезоне.

По мнению эксперта, у ЦСКА отсутствует дисциплина на поле, каждый футболист играет только за себя.

«А так, ребята хорошо подготовлены, на голову выше тех, кто занимает первые места в турнирной таблице. Конечно, дело в тренере. Нужно искать проблему в корне», — приводит слова Пономарёва Betonmobile.

По итогам 26 туров ЦСКА идет на восьмом месте в чемпионате России, набрав 38 очков.

6 мая «армейцы» примут дома казанский «Рубин». Игра 27-го тура РПЛ должна будет стартовать в 20:30 (мск).

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Комментарии (1) Все комментарии
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Levlimin
04 Мая 2024 в 23:09
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