Сафонов: «Если бороться за чемпионство, то не так, как с «Ахматом»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о поражении своей команды в матче 27-го тура чемпионата России с «Ахматом» (0:1).

«Если сравнивать наш настрой сегодня и с «Зенитом» — это разные вещи. Если бороться за чемпионство, то не так, как сегодня», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

После поражения «Краснодар» остался на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на своем счету 50 очков. Такое же количество в копилке лидирующего «Зенита». При этом стоит отметить, что у «сине-бело-голубых» есть игра в запасе.

6 мая «Зенит» встретится на выезде с «Факелом». Игра должна будет стартовать в 18:00 по мск.