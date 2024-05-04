Бояринцев считает, что «Динамо» будет бороться за серебро РПЛ

Российский тренер Денис Бояринцев высказался о поражении «Краснодара» в 27-м туре чемпионата России.

4 мая кубанский клуб уступил на домашнем стадионе грозненскому «Ахмату», пропустив один единственный гол.

Эксперт считает, что теперь у «Динамо» появился хороший шанс побороться за серебряные медали.

«Вполне могло сказаться давление. Вот она борьба, психология. Разве многие ребята из «Краснодара» часто боролись за чемпионство?» — приводит слова Бояринцева «Матч ТВ».

После 27 матчей «Краснодар» занимает второе место в РПЛ, имея на счету 50 очков. Отрыв от идущего на третьем месте «Динамо» составляет три балла.