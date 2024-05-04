Сёмин — о поражении «Краснодара»: «Так за чемпионство не борются»

Легенда «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о домашнем поражении «Краснодара» от «Ахмата» в 27-м туре чемпионата России.

Встреча между командами завершилась со счетом 1:0 в пользу коллектива из Грозного.

«Так за чемпионство не борются. Чисто психология не на высоком уровне у команды. Это основное», — заявил Сёмин «Спорт-Экспрессу».

Специалист считает, что если у команды нет концентрации и чемпионской психологии, то ничего не получится.

На данный момент подопечные Мурада Мусаева занимают вторую позицию в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. Столько же баллов у лидирующего «Зенита», которому только предстоит провести свой матч 27-го тура.