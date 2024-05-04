Адиев: «Сложностей сейчас не вижу, сложность была после 1:7 собрать команду»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Четвертая победа подряд. В чем вы видите секрет успеха? Стало ли ключевым возвращение к схеме с четырьмя защитниками?

- Здесь, понимаете, дело не в схеме. Даже сегодня номинально мы выглядели как в три центральных, но у нас, по большому счету, фланг Лукаса играл выше. Гибридная схема была: четыре защитника плюс он с края. Поэтому какую здесь схему не выстроишь, если у тебя нет коллектива и раздевалки, ты никогда ничего не добиваешься. Залог успеха - раздевалка, что мы объединились вокруг команды, каждый убрал свои личные амбиции далеко назад ради достижения командного результата.

- У Конате уже четвертый гол после того, как вы возглавили команду. Вы поменял его роль на поле, или он по-прежнему показывает свои лучшие качества?

- За столь короткий срок тяжело что-то глобально поменять. Понятно, что я ему ставлю определенные задачи, указываю определенную зону, где он должен находиться. Он парень восприимчивый, слышит то, что его просит тренерский штаб, выполняет. Из-за этого и приходят его голы.

- «Ахмат» уже десятый. Не чувствуете ли вы, что команду будет сложно настроить на оставшиеся матчи, или вы думаете, что настроение такое, что нужно выигрывать оставшиеся игры?

- Нет, сложностей я здесь не вижу. Сложность была после 1:7 собрать команду, чтобы коллектив собрался. Вот это было сложно. Сейчас, конечно, когда есть позитив, ребята верят в себя и своих партнеров, в то, что мы делаем. Это главное - вера у команды есть. Поэтому здесь сложностей не будет. Это футбол, мы можем проиграть или выиграть, но уже констатировать можно, что мы команда и мы едины. Вот это факт.