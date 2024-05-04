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Мусаев: «Нельзя сказать, что кто-то не старался или кто-то не отдал все силы, чтобы победить»

04 Мая 2024 • 22:09 Комментировать (2)
Краснодар
0:1
Ахмат

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Что у вас сейчас в душе? Грусть, досада, расстройство, злость или опустошение?

- Конечно, расстройство после домашнего поражения, в такой турнирной ситуации. Конечно, мы все расстроены.

- Если не секрет, что сказали сейчас футболистам, или говорить в такой ситуации было бессмысленно?

- Я думаю, что это должно остаться в раздевалке, был мужской разговор. Это останется между нами.

- В пяти первых матчах под вашим руководством 11 голов. Сейчас четыре тайма без забитых мячей. Есть какое-то понимание, что случилось?

- Моменты были в каждом из этих матчей. Мы не реализовали их. Конечно, забей мы первыми, игра бы раскрылась и мы бы увидели больше голов. К сожалению, это не получилось, и такая игра шла комфортная для «Ахмата». Соперник закрыл все зоны и играл  очень низко. В первом тайме мы подстроились под этот ритм. Нужно было быстрее и больше двигаться без мяча. К сожалению, в первом же моменте мы пропустили. Но ребята старались, были хорошие моменты, выходы один в один. Но реализация была плохая. Это расстраивает, что результат плохой. Но нельзя сказать, что кто-то не старался или кто-то не отдал все силы, чтобы победить. Были моменты, была организация, но, к сожалению, так бывает.

- Чувствовали ли вы, что чем дольше «Краснодар» не может забить, тем больше нервозности в действиях футболистов, тем больше надо было торопиться?

- Спешка была, конечно. Это нормально в таких моментах, все хотят играть быстрее. Но здесь согласен, что нужно было больше играть хладнокровно, дать больше людей в штрафную или перед штрафной и там уже создавать больше давления. Да, мы торопились, потеряли там 3-4 хорошие атаки. Но опять же, все это от большого желания.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (2) Все комментарии
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wertygaz
04 Мая 2024 в 22:39
Мусаев добил клуб… зачем надо было его ставить, ведь был уже опыт…
CELTIC FROST
04 Мая 2024 в 22:14
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