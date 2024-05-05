Поможет ли смена главного тренера по ходу чемпионата, или Как наладить дела в «Спартаке»

Окончание сезона и выход на финишную прямую заставили руководителей отдельных клубов чемпионата России пойти на кардинальную меру – смену главного тренера. В большинстве случаях подобный шаг становится неожиданным и не приносит быстрого результата. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» прогнозирует, как повлияет выбранное решение на клубы, сменившие своих наставников в весенней части чемпионата, на их место в турнирной таблице.

Не только аутсайдеры

После весеннего рестарта чемпионата России в пяти клубах произошли тренерские отставки. Кроме входящих в лидирующую группу «Краснодара» и «Спартака», своих наставников не досчитались и те клубы, которые по традиции спасаются от перехода в Первую лигу.

Вновь не удалось завершить полноценный сезон Сергею Юрану. В прошлом сезоне после успешного старта с ним расстались руководители «Химок». Теперь в Нижнем Новгороде у него случился «чёрный апрель», и очередное фиаско стоило ему работы в системе РПЛ. А вот продолжит ли без него «сыпаться» «Пари НН»? В пасхальное воскресенье предскажем нижегородскому клубу первое, после 9 марта, пополнение очкового багажа в поединке с другим клубом-сменщиком – столичным «Спартаком». Есть возможность набрать сразу три драгоценных очка. «Народный» клуб тем временем свой очковый багаж серьёзно поправил после ухода Абаскаля.

Сила в единстве

Влюбивший в себя всю российскую глубинку Воронеж словно показывает тем, кто до него без рубля в кармане пытался штурмовать футбольный олимп (Саранск, Тамбов, Тосно…), как надо действовать. Только здесь, похоже, перестарались. Для «бюджетников» сила в единстве – по крайней мере тренерских идей и курса. Вслед за расставанием с Евсеевым, заводившим подопечных танцами на столе в раздевалке после успешного поединка, теперь распрощались и с многоопытным Ташуевым. Вряд ли это поможет клубу с Нечерноземья. Чехарда с тренерами здесь – пример для остальных.

Тренерский дебют Ромащенко, неожиданно сменившего Черчесова, который был кандидатом №1 у руководства клуба из столицы Чечни после расставания с Ташуевым, в общем-то можно считать удачным. Магомеду Адиеву за десять дней «поднять с колен» просто так вряд ли удалось бы. Три виктории кряду перевернули с ног на голову как положение «Ахмата» в турнирной таблице, так и положение его конкурентов.

«Краснодар» стоит особняком в нашем списке. Но он, в отличие от всех остальных, и борется за первое своё золото. Поэтому у Мусаева есть все шансы доказать, что смена главного тренера идёт на пользу клубу.

Турнирное положение клубов, сменивших своих наставников