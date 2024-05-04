«Ахмат» одержал четвёртую победу подряд

В субботу, 4 мая, «Ахмат» обыграл на выезде «Краснодар» в рамках матча 27-го тура Российской премьер-лиги.

Данная победа стала для «Ахмата» четвертой подряд в рамках РПЛ. Ранее грозненцы одолели ЦСКА (2:1), «Сочи» (1:0) и «Пари НН» (5:1).

В настоящий момент подопечные Магомеда Адиева занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды 32 набранных очка.

В следующем туре РПЛ соперником «Ахмата» станут самарские «Крылья Советов». Игра между командами пройдет 10 мая. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 16:00 по московскому времени.