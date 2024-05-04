Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шелия: «Где-то удача была на нашей стороне, но у нас же тоже были подходы помимо гола»

04 Мая 2024 • 21:49 Комментировать
Краснодар
0:1
Ахмат

Лучший футболист встречи «Краснодар» - «Ахмат» Гиорги Шелия для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Какой из многочисленных ваших сейвов сегодня стал ключевым?

- Не знаю, мне сложно сказать, какой именно. Вообще игра шла так, что  в каждом моменте нужно было реагировать правильно, чтобы сохранить счет, чтобы мы могли отсюда увезти три очка.

- «Ахмат» долго не проигрывает в Краснодаре. Вы видите какую-то закономерность в этом?

- По-моему, 4 года. Не знаю, мне тяжело судить. Сегодня мы вышли заряжены, как и «Краснодар». Где-то удача была на нашей стороне, но у нас же тоже были подходы помимо гола. Мы могли еще увеличить счет. В общем, поздравляю команду.

- После этой победы появилась уверенность, что удастся избежать стыковых матчей?

- Надеюсь, да, и что такие победы в психологическом плане на нас повлияют правильно и уйдм в отпуск 25 мая.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Гиорги Шелия Ахмат

Новости по матчу

Сегодня, 04 Мая
22:23
Сёмин — о поражении «Краснодара»: «Так за чемпионство не борются»
22:16
Адиев: «Сложностей сейчас не вижу, сложность была после 1:7 собрать команду»
21:54
«Ахмат» одержал четвёртую победу подряд
21:49
Шелия: «Где-то удача была на нашей стороне, но у нас же тоже были подходы помимо гола»
21:27
«Краснодар» опять посыпался: «быки» дома проиграли «Ахмату» и остались вторыми 3
20:45
«Ахмат» забил «Краснодару» в первой атаке после перерыва
19:30
«Краснодар» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 1
19:21
Адиев: «Не видим больших проблем в отсутствии Семёнова»
19:15
Мусаев: «У меня только положительные ощущения в преддверии сегодняшнего матча» 1
18:44
Деменко рассказал, получит ли «Краснодар» преимущество над «Зенитом» от календаря РПЛ
18:36
Деменко — о ближайших матчах лидеров в РПЛ: «Никто не потеряет очки»
18:16
«Краснодар» объявил состав на игру с «Ахматом»
17:43
Нахушев оценил работу Мусаева в «Краснодаре»
16:52
Пономарёв: «Не удивлюсь, если чемпионская гонка в РПЛ продлится до последнего тура»
16:38
Деменко: «Мусаев задал правильную психологию игрокам «Краснодара»
15:38
Нахушев: «В матче с «Ахматом» более вероятна победа «Краснодара»
15:24
Агент Ленини: «Мы планируем отработать контракт с «Краснодаром» до конца»
02:09
Краснодар - Ахмат: где смотреть прямую трансляцию онлайн
03 Мая
22:34
Мостовой назвал лучшего тренера сезона в РПЛ
20:24
Фильцов: «Если «Ахмат» одержит победу над «Краснодаром», то не удивлюсь этому»
19:56
Аленичев уверен, что «Краснодар» не готов к золоту РПЛ
02:07
Надёжная ставка и прогноз на матч Краснодар — Ахмат чемпионата России — 4 мая 2024
02 Мая
20:56
Ставка и прогноз на точный счёт матча Краснодар — Ахмат РПЛ — 4 мая 2024
01 Мая
21:37
Актуальная ставка и прогноз на матч Краснодар – Ахмат чемпионата России – 4 мая 2024
10:56
Агент Ленини: «Кевин не покинет «Краснодар» летом»
10:43
Стогниенко: «Мне «Краснодар» очень симпатичен, но «Зенит» будет тяжело опередить»
10:06
Байрамян — о чемпионской гонке: «Я за Эдика Сперцяна»
30 Апреля
15:08
В «Ахмате» допустили продление контракта с Конате
14:51
Айдамиров: «Уциев и Семёнов — это легенды «Ахмата», они в силах продолжать играть»
11:03
«Ахмат» хочет продлить контракт с Богосавацем
29 Апреля
16:35
Булыкин — о «Краснодаре»: «Чемпионами так никогда не стать — нужен характер»
15:59
Айдамиров допустил, что Адиев продолжит совмещать посты в «Ахмате» и сборной Казахстана
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой Моуринью может возглавить суперклуб - известно название Сколько лет потребуется Роналду, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Саудовской Аравии Месси хочет стать конкурентом Роналду в маркетинге, он строит завод по производству «напитка будущего» «Барселона» выбрала шесть игроков, которых точно не продаст Кьеллини: «Роналду хотел доказать, что он круче всего «Реала» Хави хочет видеть в «Барселоне» дорогостоящего игрока «ПСЖ» «Барселона» приняла решение по Педри - игрока хотят купить «Манчестер Сити» и «ПСЖ»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала»
Спортивные новости
«Россия 25» разгромила Беларусь и выиграла Qazaqstan Hockey Open Синнер пропустит «Мастерс» в Риме из-за травмы Энди Маррей не сыграет на турнире серии «Мастерс» в Риме Терещенко объяснил, почему «Авангард» попрощался с пятью лидерами команды Плющев поделился ожиданиями от матча между сборными «Россия 25» и Беларуси Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Крылья Советов Крылья Советов
2
1
2.40 3.65 2.70
Видео
Окончен
Краснодар Краснодар
Ахмат Ахмат
0
1
1.65 3.90 5.10
Видео
05.05.24 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Сочи Сочи
1.70 4.20 4.30
Видео
05.05.24 в 19:00
Пари НН Пари НН
Спартак Москва Спартак Москва
3.55 3.60 2.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Мая
22:23 · Россия. Премьер-лига
Сёмин — о поражении «Краснодара»: «Так за чемпионство не борются»
22:16 · Россия. Премьер-лига
Адиев: «Сложностей сейчас не вижу, сложность была после 1:7 собрать команду»
22:09 · Россия. Премьер-лига
Мусаев: «Нельзя сказать, что кто-то не старался или кто-то не отдал все силы, чтобы победить» 1
21:54 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» одержал четвёртую победу подряд
21:49 · Россия. Премьер-лига
Шелия: «Где-то удача была на нашей стороне, но у нас же тоже были подходы помимо гола»
21:36 · Россия. Премьер-лига
Литвинов мечтает стать капитаном «Спартака» 1
21:34 · Россия. Премьер-лига
Каряка назвал подходящий чемпионат для Глушенкова
21:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Родина» с «Арсеналом» забили по голу в концовке
21:23 · Россия. Премьер-лига
Гершкович — об Иличе: «Пари НН» принял очень странное кадровое решение»
21:14 · Россия. Премьер-лига
Воробьёв – о матче с «Крыльями Советов»: «Победа была нужна кровь из носу»
21:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
Махачкалинское «Динамо» быстро разгромило «Волгарь»
20:56 · Россия. Премьер-лига
Деограсия: «Все понимали важность матча с «Крыльями Советов» - три очка были на вес золота»
20:54 · Россия. Премьер-лига
Рианчо отреагировал на критику Карпина
20:48 · Россия. Мелбет-Первая лига
Нетфуллин - о лидерстве в Первой лиге: «Всё зависит от нас» эксклюзив
20:45 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» забил «Краснодару» в первой атаке после перерыва
Все новости
Рекомендуем