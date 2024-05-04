Шелия: «Где-то удача была на нашей стороне, но у нас же тоже были подходы помимо гола»

Лучший футболист встречи «Краснодар» - «Ахмат» Гиорги Шелия для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Какой из многочисленных ваших сейвов сегодня стал ключевым?

- Не знаю, мне сложно сказать, какой именно. Вообще игра шла так, что в каждом моменте нужно было реагировать правильно, чтобы сохранить счет, чтобы мы могли отсюда увезти три очка.

- «Ахмат» долго не проигрывает в Краснодаре. Вы видите какую-то закономерность в этом?

- По-моему, 4 года. Не знаю, мне тяжело судить. Сегодня мы вышли заряжены, как и «Краснодар». Где-то удача была на нашей стороне, но у нас же тоже были подходы помимо гола. Мы могли еще увеличить счет. В общем, поздравляю команду.

- После этой победы появилась уверенность, что удастся избежать стыковых матчей?

- Надеюсь, да, и что такие победы в психологическом плане на нас повлияют правильно и уйдм в отпуск 25 мая.