Литвинов мечтает стать капитаном «Спартака»

Руслан Литвинов, футболист «красно-белых», рассказал о своём мечте в столичном клубе.

Отметим, что Литвинов выступает за первую команду с 2021 года, полузащитник – воспитанник «Спартака».

- Хотелось бы в будущем стать капитаном «Спартака», стремлюсь к этому. Это моя мечта, - цитирует Литвинова Sport24.

Литвинов в этом сезоне принял участие в 27 матчах за «Спартак» и сделал одну результативную передачу. Контракт игрока с московским клубом действует до 2026 года.

«Спартак» занимает четвёртое место в таблице РПЛ, завтра, 5 мая, команда Владимира Слишковича встретится в гостях с «Пари НН», начало матча запланировано на 19:00 по мск.