Каряка назвал подходящий чемпионат для Глушенкова

Экс-игрок «Бенфики» Андрей Каряка высказался об игре нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова.

Эксперт считает, что Глушенков является лидером «Локомотива», ведь он демонстрирует яркую игру. По мнению Каряки, Глушенкову нужно уезжать, если поступит предложение из Европы.

«Возможно, в Испании он бы смог заиграть. Максим – техничный футболист, его игра подходит для этого чемпионата», – приводит слова Каряки Metaratings.

В этом сезоне 24-летний Глушенков принял участие в 34 играх с учетом всех турниров, забил восемь мячей и записал на свой счет 17 ассистов.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Глушенкова составляет 7,5 миллионов евро.