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«Краснодар» опять посыпался: «быки» дома проиграли «Ахмату» и остались вторыми

04 Мая 2024 • 21:27 Комментировать (3)
Краснодар
0:1
Ахмат

«Краснодар» и «Ахмат» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 27-го тура РПЛ состоялся 4 мая на стадионе «Краснодар».

Протокол игры  
Краснодар0:1Ахмат
  46'Конате Мохамед II (0:1)
Сафонов МатвейКастаньо Кевин 61' (Кади ( 61') Алонсо ХуниорТормена ВиторОлусегун ОлакунлеЧерников Александр 74' (Баньяц Михайло ( 74') Олаcа ЛукасСперцян ЭдуардВиктор СаБатчи Жоау 61' (Кривцов Никита ( 61') Кордоба Джон
Запасные: Агкацев СтаниславЛенини ПинаКайо ПанталеаоКобнан МозесЭктов АлександрАрутюнян ГеоргийШтепа Михаил
Шелия ГиоргиБогосавац МирославГандри НадерШатара МилошТодорович ДаркоКамилов ВладиславКовачев Светослав  19' 72' (Камило Рейжерс ( 72') Садулаев Лечи 72' (Бериша Бернард ( 72') Тимофеев Артём 83' (Швец Антон ( 83') Ловат ЛукасКонате Мохамед II 67' (Агаларов Гамид ( 67')
Запасные: Уциев РизванМацуев МинкаилИбишев Турпал-АлиОлейников ИванОпарин Михаил
04 мая. Стадион "Краснодар" (Краснодар).

 

Победой в южном дерби «Краснодар» мог наконец вернуть себе первое место. При равенстве очков команда Мурада Мусаева «Зениту» проигрывает, и об этом нужно помнить. В матче с «Ахматом» не могли хозяева рассчитывать на двух Сергеев (Волкова и Петрова), зато вернулся в стартовый состав Олусегун. Нигериец присоединился к дружной компании легионеров – Кордоба, Батчи, Са, Сперцян.

Они и начали с давление. Посвежевший Олусегун сразу же устроил соло, завершившееся угловым ударом. Корнер разыграли, подачу Сперцян вырезал, Кордоба организовал скидку, а Кастаньо пробил через себя. Чуть выше ворот. В ответ удар со средней дистанции придумал Конате – Сафонов нырнул к штанге, но парировал без особых проблем.

«Краснодар» же продолжал жалить угловыми. Теперь кросс последовал сразу, Кордоба пяткой продлил полёт мяча, а Алонсо завершал на дальней штанге, но с близкой дистанции пальнул куда-то в облака. Наконец Джон решил пробить и сам, открывшись на скидку Олусегуна. У Кордобы получилось лучше – хотя бы в створ ворот попал. Но тут уже в игру вступил Шелия, намертво забравший мяч. А затем «Ахмат» Адиева адаптировался под стандарты «Краснодара», и количество моментов резко снизилось.

Не просто адаптировался, ещё и открыл счёт на старте второй половины встречи. Подача слева пошла на Богосаваца, тот в падении пробил головой. Сафонов отразил перед собой, а набежавший Конате дослал мяч в угол – 0:1. И ещё через десять минут мог Садулаев второй гол забивать. На дриблинге прорвался в штрафную площадь, создал себе хорошую позицию для удара, но сил не хватило – просто ковырнул мяч в руки Сафонову.

Что же «Краснодар»? Сумбурные атаки большой опасности не несли, опять не хватает «быкам» психологической устойчивости. Кросс Сперцяна замкнул Кордоба – мяч сверху приземлился на перекладину. Затем Джон подкараулил ошибку Ловата и вывалился на рандеву с Шелией, однако далековато мяч отпустил и не сумел переиграть голкипера в ближнем бою. А больше ничего у «Краснодара» и не было. Новомодный xG насчитал почти два гола для «быков», но не случилось ни одного.

Игра в поддавки продолжается. «Краснодар» проиграл «Ахмату» и остался на втором месте, а «Зенит» получил новый шанс на чемпионский отрыв.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Ахмат

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Комментарии (3) Все комментарии
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TEREX
04 Мая 2024 в 21:38
а ха ха ха..)) очинь хирургичиски ахмат спилил рага нагуляфшим жырок плиминым быкам..))
CELTIC FROST
04 Мая 2024 в 21:34
Волы в своем репертуаре... не удивлен. смотрю на поле - все в составе хозяев - воспитанники, как они мечтали и обещали. Только вот воспитали их в Америках-Африках. А после такого бездарно упущенного шанса на чемпионство (это когда еще ги ги моны будут так мало набирать) могут и оставшиеся уйти. По игре - 70+ процентов владения, угловые... и - ничего. Кордоба - бездарь, удивляюсь, как он еще в бундеслиге был заметен. Ахмат в итоге создал не меньше, а очередное зарубежное оборонное дарование еще и подарило гол Конате. Да уж. Сменили на Мусаева. Это фиаско.
ингерман
04 Мая 2024 в 21:33
ай в поли трактар тыр-дыр-дыр.. агрибаеть краснадыр! А-ха-ха-ха! )))
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