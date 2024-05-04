«Краснодар» опять посыпался: «быки» дома проиграли «Ахмату» и остались вторыми

«Краснодар» и «Ахмат» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 27-го тура РПЛ состоялся 4 мая на стадионе «Краснодар».

Победой в южном дерби «Краснодар» мог наконец вернуть себе первое место. При равенстве очков команда Мурада Мусаева «Зениту» проигрывает, и об этом нужно помнить. В матче с «Ахматом» не могли хозяева рассчитывать на двух Сергеев (Волкова и Петрова), зато вернулся в стартовый состав Олусегун. Нигериец присоединился к дружной компании легионеров – Кордоба, Батчи, Са, Сперцян.

Они и начали с давление. Посвежевший Олусегун сразу же устроил соло, завершившееся угловым ударом. Корнер разыграли, подачу Сперцян вырезал, Кордоба организовал скидку, а Кастаньо пробил через себя. Чуть выше ворот. В ответ удар со средней дистанции придумал Конате – Сафонов нырнул к штанге, но парировал без особых проблем.

«Краснодар» же продолжал жалить угловыми. Теперь кросс последовал сразу, Кордоба пяткой продлил полёт мяча, а Алонсо завершал на дальней штанге, но с близкой дистанции пальнул куда-то в облака. Наконец Джон решил пробить и сам, открывшись на скидку Олусегуна. У Кордобы получилось лучше – хотя бы в створ ворот попал. Но тут уже в игру вступил Шелия, намертво забравший мяч. А затем «Ахмат» Адиева адаптировался под стандарты «Краснодара», и количество моментов резко снизилось.

Не просто адаптировался, ещё и открыл счёт на старте второй половины встречи. Подача слева пошла на Богосаваца, тот в падении пробил головой. Сафонов отразил перед собой, а набежавший Конате дослал мяч в угол – 0:1. И ещё через десять минут мог Садулаев второй гол забивать. На дриблинге прорвался в штрафную площадь, создал себе хорошую позицию для удара, но сил не хватило – просто ковырнул мяч в руки Сафонову.

Что же «Краснодар»? Сумбурные атаки большой опасности не несли, опять не хватает «быкам» психологической устойчивости. Кросс Сперцяна замкнул Кордоба – мяч сверху приземлился на перекладину. Затем Джон подкараулил ошибку Ловата и вывалился на рандеву с Шелией, однако далековато мяч отпустил и не сумел переиграть голкипера в ближнем бою. А больше ничего у «Краснодара» и не было. Новомодный xG насчитал почти два гола для «быков», но не случилось ни одного.

Игра в поддавки продолжается. «Краснодар» проиграл «Ахмату» и остался на втором месте, а «Зенит» получил новый шанс на чемпионский отрыв.