Гершкович — об Иличе: «Пари НН» принял очень странное кадровое решение»

Председатель правления Объединения отечественных тренеров по футболу (ООТФ) Михаил Гершкович отреагировал на назначение Саши Илича на пост наставника «Пари НН».

«Пари НН» принял очень, мягко говоря, странное кадровое решение. «Спасать» команду призван иностранный специалист, об уровне тренерского мастерства которого известно примерно ничего», — цитирует специалиста сайт ООТФ.

Отметим, что «Пари НН» в настоящий момент располагается на 11-й позиции в турнирной таблице первенства России.

В следующем туре коллектив примет дома московский «Спартак». Встреча запланирована на 5 мая.



