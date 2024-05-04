Воробьёв – о матче с «Крыльями Советов»: «Победа была нужна кровь из носу»

Дмитрий Воробьёв, форвард оренбургской команды, дал свой комментарий после матча с самарскими «Крыльями Советов».

Встреча прошла в субботу в рамках 27-го тура РПЛ и завершилась победой «Оренбурга» со счётом 2:1.

- Победа была нужна кровь из носу. Все это понимали. Команда сыграла на 100%, не было равнодушных. У всех горело сердце. Если так дальше будем играть, нас ждёт большое будущее, - передаёт слова нападающего «Матч ТВ».

Отметим, «Оренбург» имеет серию из четырёх домашних побед в пяти последних матчей. Клуб имеет в своей копилке 29 баллов и идёт на 11 месте в таблице чемпионата. В следующем туре соперником «Оренбурга» станет «Локомотив», игра пройдёт 12 мая.

В текущем сезоне 26-летний игрок провёл 21 матч в РПЛ, в которых семь раз поразил ворота соперников и сделал один ассист на партнёра.