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Деограсия: «Все понимали важность матча с «Крыльями Советов» - три очка были на вес золота»

04 Мая 2024 • 20:56 Комментировать
Оренбург
2:1
Крылья Советов

Давид Деограсия, наставник оренбургской команды, дал свой комментарий о важности победы над «Крыльями Советов».

Напомним, «Оренбург» принимал самарский коллектив в субботу в рамках 27-го тура чемпионата России, встреча завершилась победой подопечных Деограсии со счётом 2:1.

- Все понимали важность этого матча - три очка были на вес золота. Мы все выполняем большой объем работы, готовимся к каждому матчу, - цитирует Деограсию «Матч ТВ».

В активе оренбургской команды 29 баллов, клуб идёт на 11 строчке в таблице чемпионата. Следующим соперником «Оренбурга» станет московский «Локомотив», игра пройдёт 12 мая.


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