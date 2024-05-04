Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рианчо отреагировал на критику Карпина

04 Мая 2024 • 20:54 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ростов
1 2.12 X 3.65 2 3.25
06.05 20:30

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о критике Александра Мостового в адрес наставника «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

Ранее Мостовой заявил, что считает Карпина средним тренером.

«Валерий знает, как тренировать, умеет руководить и готов хорошо выполнять свою работу. Мостовому нехорошо критиковать, приводя мало аргументов», — цитирует Рианчо «Спорт-Экспресс».

Под руководством Карпина «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 40 набранных очков.

6 мая дончане будут гостить у «Локомотива». Старт поединка запланирован на 20:30 по мск.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Александр Мостовой Рауль Рианчо ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 04 Мая
19:32
Смородская считает, что у Дзюбы может быть конфликт с Галактионовым
16:34
Ставка и прогноз на точный счёт матча Локомотив — Ростов РПЛ — 6 мая 2024
15:55
Игнатьев — об игре Дзюбы: «Наверное, пришло время уступить дорогу молодым»
11:14
Никита Медведев — о новом контракте: «Ситуация не изменилась»
10:55
Защитник «Ростова» Сако: «В России и Болгарии один и тот же уровень футбола»
09:29
Сако: «Я очень рад, что подписал контракт с «Ростовом»
03 Мая
23:01
Ставка и прогноз на матч Локомотив – Ростов чемпионата России – 6 мая 2024
18:25
Мостовой: «Кто сказал, что Карпин — хороший тренер?» 2
18:11
Митай считает, что «Локомотиву» не принципиально играть без большого форварда
15:47
Роналдо уверен, что все игроки «Ростова» могли бы заиграть в Европе
14:46
Глебов: «Не «Балтике» повезло, а нам не повезло»
14:39
Роналдо: «Моя цель? Помогать «Ростову»
14:29
Игрок «Ростова» Роналдо оценил уровень чемпионата России
09:39
Терентьев: «Хотел бы остаться в «Ростове», здесь много друзей и любовь болельщиков»
01 Мая
15:35
Ташуев: «Карпин — ведущий российский специалист»
14:51
Агент Худякова: «Турецкий вариант для Даниила — самый реальный из европейских»
14:41
Радимов: «Думаю, что на бронзе «Локомотива» можно ставить крест»
13:30
Петржела: «Дзюбе не нужен футбол, он свой выбор сделал»
09:50
Рыскин: «С Песьяковым согласован контракт»
09:37
Байрамян: «Ростов» должен был обыграть «Оренбург»
09:27
Рыскин заявил, что в «Ростове» довольны вложениями в Роналдо
30 Апреля
15:56
Ташуев считает, что кандидатура Карпина в сборной логична
15:24
Ньямси: «Глушенков готов для игры в «Барселоне»
13:47
Сёмин рассказал, чего не хватает «Локомотиву» для борьбы за чемпионство
13:47
Терентьев: «Были мысли, что «Ростов» может проиграть «Оренбургу»
12:04
Кафанов сообщил, что восстановление Песьякова после травмы должно пройти быстро
10:05
Агент: «Роналдо живёт в «Ростове» с мамой и невестой, поэтому никаких проблем нет»
09:27
Голенков — о шутке Безрукова: «Это прикольно, наказывать не нужно»
09:12
Петрович: «Дзюбе стоит поиграть в лигах ниже классом»
29 Апреля
17:32
Губерниев назвал два российских клуба, которым симпатизирует
13:50
Смородская: «Думаю, Дзюба фактически закончил карьеру»
09:30
Гилерме — о возможном завершении карьеры: «Сами всё увидите»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА РОСТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой Моуринью может возглавить суперклуб - известно название Сколько лет потребуется Роналду, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Саудовской Аравии Месси хочет стать конкурентом Роналду в маркетинге, он строит завод по производству «напитка будущего» «Барселона» выбрала шесть игроков, которых точно не продаст Кьеллини: «Роналду хотел доказать, что он круче всего «Реала» Хави хочет видеть в «Барселоне» дорогостоящего игрока «ПСЖ» «Барселона» приняла решение по Педри - игрока хотят купить «Манчестер Сити» и «ПСЖ»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» Топ-клуб хочет подписать Клоппа - известно название
Спортивные новости
«Россия 25» разгромила Беларусь и выиграла Qazaqstan Hockey Open Синнер пропустит «Мастерс» в Риме из-за травмы Энди Маррей не сыграет на турнире серии «Мастерс» в Риме Терещенко объяснил, почему «Авангард» попрощался с пятью лидерами команды Плющев поделился ожиданиями от матча между сборными «Россия 25» и Беларуси Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Крылья Советов Крылья Советов
2
1
2.40 3.65 2.70
Видео
Окончен
Краснодар Краснодар
Ахмат Ахмат
0
1
1.65 3.90 5.10
Видео
05.05.24 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Сочи Сочи
1.70 4.20 4.30
Видео
05.05.24 в 19:00
Пари НН Пари НН
Спартак Москва Спартак Москва
3.55 3.60 2.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Мая
21:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Родина» с «Арсеналом» забили по голу в концовке
21:23 · Россия. Премьер-лига
Гершкович — об Иличе: «Пари НН» принял очень странное кадровое решение»
21:14 · Россия. Премьер-лига
Воробьёв – о матче с «Крыльями Советов»: «Победа была нужна кровь из носу»
21:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
Махачкалинское «Динамо» быстро разгромило «Волгарь»
20:56 · Россия. Премьер-лига
Деограсия: «Все понимали важность матча с «Крыльями Советов» - три очка были на вес золота»
20:54 · Россия. Премьер-лига
Рианчо отреагировал на критику Карпина
20:48 · Россия. Мелбет-Первая лига
Нетфуллин - о лидерстве в Первой лиге: «Всё зависит от нас» эксклюзив
20:45 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» забил «Краснодару» в первой атаке после перерыва
20:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
Полузащитник «Химок» рассказал, при каких условиях его команда не упустит первую строчку в ФНЛ эксклюзив
20:02 · Россия. Премьер-лига
Орещук не считает «Сочи» главным претендентом на вылет из РПЛ
19:49 · Кубок России
Кечинов: «В матче с «Балтикой» лёгкой прогулки у «Спартака» не будет»
19:43 · Россия. Премьер-лига
Деограсия: «Нам сегодня чуть больше повезло, чем с «Ростовом»
19:42 · Россия. Премьер-лига
Чернышов не исключает, что ЦСКА уволит Федотова
19:36 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «По моим ощущениям, мы сегодня наиграли на ничью, а может быть и больше»
19:35 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Крыльев Советов» высказался после поражения от «Балтики»
Все новости
Рекомендуем