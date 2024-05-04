Рианчо отреагировал на критику Карпина

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о критике Александра Мостового в адрес наставника «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

Ранее Мостовой заявил, что считает Карпина средним тренером.

«Валерий знает, как тренировать, умеет руководить и готов хорошо выполнять свою работу. Мостовому нехорошо критиковать, приводя мало аргументов», — цитирует Рианчо «Спорт-Экспресс».

Под руководством Карпина «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 40 набранных очков.

6 мая дончане будут гостить у «Локомотива». Старт поединка запланирован на 20:30 по мск.