«Ахмат» забил «Краснодару» в первой атаке после перерыва

«Краснодар» может выйти на чистое первое место Премьер-лиги по итогам матча 27-го тура с «Ахматом». «Быки» доминировали в первом тайме, но не использовали свои моменты и довольствовались нулевой ничьей. При этом сразу после возобновления матча «Ахмат» повёл. Лукас Ловат выполнил навес с левого фланга, и Мирослав Богосавац пробил по воротам, голкипер выручил, но Мохамед Конате был самым расторопным на добивании.

На этот момент коллектив Магомеда Адиева близок к четвертой победе подряд и выходу на чистое 10-е место. Противник же делит лидерство с «Зенитом». Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.