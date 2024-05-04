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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ахмат» забил «Краснодару» в первой атаке после перерыва

04 Мая 2024 • 20:45 Комментировать
Краснодар
0:1
Ахмат
окончен

«Краснодар» может выйти на чистое первое место Премьер-лиги по итогам матча 27-го тура с «Ахматом». «Быки» доминировали в первом тайме, но не использовали свои моменты и довольствовались нулевой ничьей. При этом сразу после возобновления матча «Ахмат» повёл. Лукас Ловат выполнил навес с левого фланга, и Мирослав Богосавац пробил по воротам, голкипер выручил, но Мохамед Конате был самым расторопным на добивании.

На этот момент коллектив Магомеда Адиева близок к четвертой победе подряд и выходу на чистое 10-е место. Противник же делит лидерство с «Зенитом». Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Ахмат

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