Орещук не считает «Сочи» главным претендентом на вылет из РПЛ

Роман Орещук, ранее работавший спортивным директором «Динамо», высказался о «Сочи», который замыкает турнирную таблицу РПЛ.

- Все команды, которые ведут борьбу за выживание, очки набирают. Я не могу сказать, что «Сочи» - претендент на вылет. Они сейчас очень хороший футбол показывают при Роберте Морено, - цитирует Орещука «РБ Спорт».

На данный момент сразу семь клубов РПЛ участвуют в борьбе за сохранение прописки в турнире. «Сочи», имеющий в своей копилке 20 баллов, находится на последней строчке. Впереди команду Роберта Морено ожидает матч с «Динамо», который состоится в Москве 5 мая и начнётся в 16:30 по столичному времени. Также сочинский коллектив в этом месяце встретится с «Пари НН», «Краснодаром» и «Рубином».