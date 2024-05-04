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Деограсия: «Нам сегодня чуть больше повезло, чем с «Ростовом»

04 Мая 2024 • 19:43 Комментировать
Оренбург
2:1
Крылья Советов

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Крыльями Советов».

- Перед игрой вы говорили, что главное - это результат, а не то, как будет играть команда. Все-таки, как сыграла команда?

- Наша команда очень хорошо отыграла. Я думаю, что мы эту победу заслужили. Наша команда очень хорошо отыграла на поле, мы сыграли с очень хорошим соперником, «Крыльями Советов», это очень сильная, очень быстрая команда. Нам пришлось останавливать их очень быстрые контратаки. Я вообще очень рад этой победе. Наша команда очень хорошо отработала.

- Какая была задача у Прохина и Малых?

- Нужно понимать, что Арсен из-за травмы плеча не мог играть все последние матчи, поэтому уже была видна усталость, и мы сделали замену. Атаки шли через левый фланг, поэтому нужно было освежить эту позицию. Прохин был нам нужен, потому что он высокорослый игрок и хорошо играет головой. А у «Крыльев Советов» были очень высокие игроки на поле, и нужно было нам помощь.

- В двух последних матчах «Оренбурга» на последних минутах вся команда обороняется. В Ростове-на-Дону  не все получилось. Сегодня по тому же сценарию заканчивался матч?

- Нужно понимать, что мы играли с хорошим соперником, поэтому опускались в оборону, нас соперник поджимал. Поэтому да, нам сегодня чуть больше повезло, и мы смогли выиграть сегодняшний матч, очень важный для нас. Хотел бы поблагодарить и поздравить нашу команду и всех наших болельщиков, которые пришли поддержать нас.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Давид Деограсия

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