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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чернышов не исключает, что ЦСКА уволит Федотова

04 Мая 2024 • 19:42 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Рубин
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06.05 20:30

Российский тренер Андрей Чернышов высказался о возможном увольнении рулевого ЦСКА Владимира Федотова.

По мнению специалиста, будущее Федотова в ЦСКА зависит от результатов.

— Если ЦСКА останется без призового места и без трофея, то это проблема! Болельщики начнут оказывать давление на руководство клуба. Тогда им придется думать о смене тренера, — цитирует Чернышова Legalbet.

По итогам 26 туров столичный клуб располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В копилке «армейцев» 38 баллов.

6 мая ЦСКА примет «Рубин». Начало встречи 27-го тура РПЛ запланировано на 20:30 по мск.

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