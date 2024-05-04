Чернышов не исключает, что ЦСКА уволит Федотова

Российский тренер Андрей Чернышов высказался о возможном увольнении рулевого ЦСКА Владимира Федотова.

По мнению специалиста, будущее Федотова в ЦСКА зависит от результатов.

— Если ЦСКА останется без призового места и без трофея, то это проблема! Болельщики начнут оказывать давление на руководство клуба. Тогда им придется думать о смене тренера, — цитирует Чернышова Legalbet.

По итогам 26 туров столичный клуб располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В копилке «армейцев» 38 баллов.

6 мая ЦСКА примет «Рубин». Начало встречи 27-го тура РПЛ запланировано на 20:30 по мск.