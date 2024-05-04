Осинькин: «По моим ощущениям, мы сегодня наиграли на ничью, а может быть и больше»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- До игры спрашивал, нравится ли вам играть против «Оренбурга». Не буду задавать этот вопрос, спрошу по-другому. Чем такая игра может понравиться болельщикам? Вы как тренер можете какие позитивные стороны в игре можете для себя почерпнуть? Что продемонстрировала ваша команда сегодня?

- Считаю, что с нашей стороны была хорошая игра. Конечно, в первом тайме было много глупых потерь, таких необоснованных. Но такое специфическое поле, единственное искусственное. К нему нужно было привыкать. Оно очень качественное, но все равно специфическое. К сожалению, мы в этот момент проигрывали, когда уже почувствовали поле и игру. В целом, наверное, вторую половину первого тайма и второй тайм мы играли неплохо, много создавали моментов. Действительно много. Залетел очень легкий гол, действительно, легковесный пенальти нам поставили. Мы свои моменты не забили. Иногда в этих моментах казалось, мячу деваться некуда. Не знаю, может, это мое ощущение. По моим ощущениям, мы сегодня наиграли на ничью, а может быть и больше.

- Интересно вам играть против такого соперника, особенно в последние минуты?

- Интересно.