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Спортивный директор «Крыльев Советов» высказался после поражения от «Балтики»

04 Мая 2024 • 19:35 Комментировать
Оренбург
2:1
Крылья Советов
окончен

По словам Сергея Корниленко, спортивного директора «Крыльев Советов», самарский коллектив в матче с «Оренбург» не смог реализовать свои моменты, чтобы зацепиться за очки.

Напомним, встреча между «Крыльями Советов» и «Оренбургом» прошла 4 мая и завершилась победой оренбуржцев со счётом 2:1.

- Был тяжёлый матч - с «Оренбургом» всем непросто играть, тем более у них дома. Но во втором тайме мы создали достаточное количество моментов, полностью переиграли соперника. Просто не реализовали то, что создали, - цитирует Корниленко «Чемпионат».

Самарская команда набрала в 27 турах 40 баллов и располагается на шестой позиции в таблице чемпионата, в активе «Оренбурга» 29 баллов, команда идёт на 11 строчке в РПЛ.

В следующем туре «Крылья Советов» на своём поле примут «Ахмат», игра пройдёт 10 мая и начнётся в 16:00 по столичному времени.


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