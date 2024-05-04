Сёмин отметил лучшего дебютанта в РПЛ: «Хорошо сыграл в нескольких матчах»

Экс-рулевой «Локомотива» Юрий Сёмин назвал футболистов, которые ярко дебютировали в первенстве России в нынешнем сезоне.

«Файзуллаев, Бителло, Салтыков и Мохебби играли нестабильно. Моментами казалось, что они были украшением нашей лиги. Но, в частности, я бы отметил Педро из «Зенита», который хорошо сыграл в нескольких матчах», — цитирует российского специалиста издание Sport24.

Стоит напомнить, что Педро перебрался в петербургский клуб из бразильского «Коринтианса» в феврале 2024 года за компенсацию в размере девяти миллионов евро. С тех пор он провёл за российскую команду 11 встреч во всех турнирах, отличившись тремя забитыми мячами.