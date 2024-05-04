Смородская считает, что у Дзюбы может быть конфликт с Галактионовым

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась комментарием о ситуации форварда «железнодорожников» Артёма Дзюбы.

Смородская предположила, что у Дзюбы может быть конфликт с Михаилом Галактионовым или с ключевыми игроками «Локомотива», а, возможно, он просто в плохой форме, поэтому не играет.

«Вероятность того, что Дзюба продлит контракт, меньше, чем вероятность того, что не продлит», — приводит слова Смородской Legalbet.

В этом сезоне 35-летний Дзюба принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, четыре раза поразил ворота соперников и стал автором четырех ассистов.

Действующий трудовой договор Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце июня этого года.