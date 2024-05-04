Агент: «Предложения, которые были у Набиуллина, его не устроили»

Дмитрий Кигинько высказался о том, что защитник Эльмир Набиуллин находится без клуба.

По словам агента 29-летнего игрока, у него были предложения, однако они футболиста не заинтересовали.

- Ничего пояснить по Набиуллину сейчас не могу. Осенью он не нашел команду. Те предложения, которые были, его не устроили, а куда он хотел — не получилось. Поэтому пока он на паузе, - цитирует агента «Матч ТВ».

Напомним, Набиуллин выступал в России за ряд клубов, включая петербургский «Зенит», с которым становился чемпионом страны. В активе Набиуллина также один матч за национальную сборную России. Последним клубом футболиста был казанский «Рубин», который он покинул летом прошлого года и с тех пор находится без клуба.