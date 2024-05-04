Сёмин назвал лучшего тренера сезона в РПЛ: «Номер один в России»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин определил тренера, который лучше всего себя проявил в нынешнем сезоне первенства России.

«Лучший тренер в РПЛ тот, кто идёт на первом месте. Сейчас это Семак. Сергей Богданович — тренер номер один в России», — приводит слова специалиста издание Sport24.

Отметим, что сейчас лидером чемпионата страны является «Зенит», заработавший 50 баллов. Следом идёт «Краснодар», уступающий петербургскому клуб по дополнительным показателям. Тройку лучших замыкает «Динамо», набравшее 47 очков.

Также ранее Сёмин определил лучшего игрока сезона в РПЛ.