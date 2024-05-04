Адиев: «Не видим больших проблем в отсутствии Семёнова»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодаром».

- Сегодня в заявке нет Андрея Семёнова. Что с ним случилось? Как перестроится «Ахмат» в обороне без своего ключевого футболиста?

- У Семёнова есть определенные проблемы со здоровьем, поэтому решили, как говорится, не рисковать, а оставили его в Грозном. Он находится на лечении. Как перестраиваться? Мы не видим в этом больших проблем. Мы и без Семёнова, когда у него была дисквалификация, играли. На этой позиции у нас Дарко Тодорович довольно-таки уверенно себя чувствует.

- В последнее время «Ахмат» много забивает. Ожидаете ли вы результативного матча?

- Тяжело сказать. «Краснодар» - очень атакующая команда, мы тоже очень стараемся где-то ловить этот баланс между атакой и обороной. Сложно сказать. Я не любитель прогнозов, но думаю, что нас сегодня ждет хороший матч.

- У вас уже были матчи против топ-клубов, «Локомотива» и ЦСКА. Как думаете, на кого из этих соперников больше похож «Краснодар» по стилю?

- Я думаю, все-таки «Краснодар» в своем роде один, потому что есть определенная стилистика. С приходом нового тренера видно, что больше стал в такой вертикальный футбол играть «Краснодар». Сложно сравнить, просто у «Краснодара» свой определенный стиль.