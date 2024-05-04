Илич провёл первую тренировку в «Пари НН»

Саша Илич, который сегодня возглавил «Пари НН», провёл первую тренировку в нижегородской команде.

Соответствующие фотографии «Пари НН» опубликовал в своих социальных сетях.

Напомним, 4 мая стало известно о назначении сербского специалиста на должность главного тренера «Пари НН», контракт с тренером действует до лета следующего года.

«Пари НН», который ранее отправил в отставку с должности главного тренера команды Сергея Юрана, находится на 11 месте в таблице РПЛ, в активе нижегородцев 28 набранных очков. Отметим, что клуб имеет серию из шести поражений подряд.