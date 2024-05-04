Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Илич провёл первую тренировку в «Пари НН»

04 Мая 2024 • 19:20 Комментировать
Пари НН
...
Спартак Москва
1 3.10 X 3.75 2 2.15
Через 23 ч. 14 мин.

Саша Илич, который сегодня возглавил «Пари НН», провёл первую тренировку в нижегородской команде.

Соответствующие фотографии «Пари НН» опубликовал в своих социальных сетях.

Напомним, 4 мая стало известно о назначении сербского специалиста на должность главного тренера «Пари НН», контракт с тренером действует до лета следующего года.

«Пари НН», который ранее отправил в отставку с должности главного тренера команды Сергея Юрана, находится на 11 месте в таблице РПЛ, в активе нижегородцев 28 набранных очков. Отметим, что клуб имеет серию из шести поражений подряд.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Пари НН Саша Илич

Новости по матчу

Сегодня, 04 Мая
19:20
Илич провёл первую тренировку в «Пари НН»
17:08
Илич: «Романцев — один из величайших российских тренеров в истории»
16:58
Канчельскис — о назначении Илича в «Пари НН»: «Мы всегда хотим кого-то удивить»
16:26
Канчельскис: «Хорошие игры «Спартака» при Слишковиче — не показатель»
16:22
Деменко: «Пари НН» может дать бой «Спартаку»
16:19
Илич: «Я не знаю российских судей»
16:10
Илич: «Ивич многое мне рассказал про работу в России»
16:08
Илич: «Спартак» - одна из сильнейших команд РПЛ»
15:57
Илич не стал обещать, что «Пари НН» не вылетит
15:02
Гендиректор «Пари НН» ответил, останется ли Илич в случае вылета из РПЛ
14:52
Бояринцев: «Новый тренер даст «Пари НН» всплеск эмоций и мотивации»
14:38
Кечинов: «Спартак» подошёл фаворитом к матчу с «Пари НН»
14:27
Мостовой считает, что «Спартак» обыграет «Пари НН»
13:42
В «Пари НН» рассказали, что давно следили за Иличем
12:50
Бышовец: «Спартак» при Слишковиче — системный организм»
12:23
Смородская: «В игре «Спартака» при Абаскале не было никакой тренерской мысли»
11:40
«Пари НН» назвал имя нового главного тренера
11:35
Агент Гоцука: «Уход Кирилла из «Пари НН»? Этот вариант не рассматривается»
11:24
Агент Джикии: «Георгий — часть «Спартака», он готов играть»
11:14
Бушманов: «В матче «Пари НН» — «Спартак» могут быть сюрпризы»
10:30
5 задач, которые надо будет решить новому главному тренеру «Спартака» 2
01:52
Ставка и прогноз на матч Пари НН — Спартак чемпионата России — 5 мая 2024
03 Мая
21:43
Литвинов назвал свою любимую кричалку болельщиков «Спартака»
19:48
Баженов: «Моя главная задача состоит в том, чтобы игроки прогрессировали»
19:14
Гранат: «Слишкович хорошо себя проявляет в роли главного тренера»
18:54
Ставка и прогноз на точный счёт матча Пари НН — Спартак РПЛ — 5 мая 2024
18:32
Мостовой: «Как-то Федун уже сказал про Карпина, мне нечего добавить»
17:57
Литвинов — о схожести с актёром Чепурченко: «Ко мне даже на улице подходили»
17:48
Медина: Сможем победить «Пари НН», если выложимся на 100%
16:46
Бушманов: Ивич в «Спартаке»? Он знает, как добиваться нужного результата
16:16
Чернов заявил, что футболистам «Спартака» комфортно со Слишковичем
16:10
Саша Илич — о своём возможном назначении в «Пари НН»: «Нахожусь на пути в Россию»
15:19
Булыкин: «Слишкович готов к самостоятельной работе» 1
14:21
Бушманов: «Амарал выберет иностранца» 1
13:02
Игнатов: «Абаскаль поблагодарил меня за работу»
11:43
Литвинов: «Давайте Гвардиолу поставим в «Спартак»
10:23
Юран объяснил разгромное поражение «Пари НН» от «Ахмата»
02 Мая
20:41
Игнатов: «Угальде скоро забьёт, а в будущем у него будет много голов»
19:09
Агент Джикии сообщил о состоянии футболиста
18:30
Бабич пропустит матч с «Пари НН», Джикия восстановился и готов сыграть
16:27
Габулов высказался о том, почему «Динамо» так тяжело даются игры со «Спартаком» 1
16:03
Каряка назвал лидера в «Динамо»
12:05
Парфёнов: «У «Спартака» нет стопроцентной основной обоймы»
11:58
Парфёнов ответил, улучшил ли Слишкович игру «Спартака»
11:55
Кечинов: «Лучше пусть Слишкович остается у руля «Спартака», чем привезут кота в мешке»
11:23
Деменко высказался, в чём «Спартак» прибавил при Слишковиче
10:15
Литвинов сравнил Абаскаля и Слишковича: «Было всё так же»
09:52
Аленичев назвал тройку призёров РПЛ по итогам сезона
09:39
Игнатов ответил на вопрос, кто должен возглавить «Спартак»
09:19
Амарал: «Ивич есть в шорт-листе «Спартака»
00:51
Рискованная ставка и прогноз на матч Пари НН – Спартак чемпионата России – 5 мая 2024
01 Мая
17:49
Джикия ответил, когда вернётся на поле
17:18
В «Спартаке» высказались о ситуации с Промесом
16:44
Виталий Шитов не стал исключать возможное назначение Слишковича наставником «Спартака»
16:34
Виталий Шитов считает, что отставка Абаскаля положительно повлияла на «Спартак»
16:05
В «Пари НН» высказались о возможном назначении Илича
15:50
Кондратов: «Пари НН» нельзя в панике выбирать нового тренера»
15:45
Ещенко: Пока рано говорить о полноценном назначении Слишковича в «Спартак»
14:30
В ОАЭ закрыли уголовное дело Промеса 1
14:23
Орлов: «Увольнение Юрана — скороспелое решение»
14:14
Аленичев раскритиковал Угальде
13:38
Орлов: «Если у Слишковича в «Спартаке» будет результат, то его возьмёт другая команда»
11:33
Аленичев: «Летом «Спартаку» нужно будет поменять 6-7 игроков»
30 Апреля
17:46
Президент РФС — о возможном назначении Карпина в «Спартак»: «Не вижу дополнительных сложностей в плане совмещения»
17:02
Аленичев готов вернуться в «Спартак»
15:39
Гранат считает, что смена тренера положительно сказалась на «Спартаке»
15:04
Маслов: «Слишкович сказал, что не будет такого, что было при Абаскале»
14:22
Маслов объяснил, почему ему нетяжело подстраиваться под разные схемы
14:10
Маслов признался, что отставка Абаскаля положительно повлияла на «Спартак»
13:58
Булыкин: «Слишкович — фартовый тренер, есть смысл его оставить» 1
10:52
Слишкович поделился мнением об игре «Спартака» под своим руководством
29 Апреля
20:27
Радченко выступил против назначения Слишковича в «Спартак»
20:21
Радченко: Бронза — предел мечтаний для «Спартака»
18:30
Гаврилов: «Пускай Слишкович работает, пока у него результат идёт»
17:40
Игрок «Спартака» Маслов назвал главную цель команды
16:21
Червиченко: «Юран — слишком взбалмошный тренер для «Спартака»
15:58
Бушманов оценил вероятность того, что Слишкович останется в «Спартаке»
15:43
Радимов: «Амбициозная цель, которую Юран поставил в начале сезона, обернулась неприятной шуткой»
14:50
Ефимова — о «Спартаке»: «Новый тренер — это всегда хорошая встряска»
14:35
Маслов: «Хотелось бы, чтобы Слишкович остался в «Спартаке»
14:25
Маслов: «Хотел бы, чтобы Слишкович остался на следующий сезон, с ним комфортно»
14:19
Гладилин: «Слишкович на голову выше Абаскаля»
14:01
Янсен ответил на предложение «Спартака»
11:56
В «Пари НН» допустили возможное приглашение иностранца на пост главного тренера команды 1
11:40
В «Пари НН» высказались о возможном назначении на пост главного тренера команды Евсеева, Стукалова или Василенко
10:58
Бонгонда: «Не вижу вины Абаскаля в том, что при нём у «Спартака» не было таких результатов»
09:59
Сёмин считает, что «Спартак» должен возглавить Романцев 1
09:44
Геркус: «При Слишковиче «Спартак» играет без надрыва»
28 Апреля
22:38
Игнатов: «Главное, что в тех матчах, в которых не забили, мы не пропустили»
20:45
Названы четыре кандидата на пост главного тренера «Пари НН»
20:37
Шавло: «Смена тренера пошла «Спартаку» на пользу»
20:05
Тихонов: «Тренер должен быть готов к «Спартаку» психологически»
19:36
Слишкович: «Надеемся увидеть Джикию в следующей игре»
19:14
Слишкович — о беспроигрышной серии «Спартака»: «Анчелотти уже трясётся»
17:07
Булыкин: «Пока нет смысла увольнять Юрана»
16:53
Ташуев — о возможном назначении в «Пари НН»: «Готов к предложениям, но сейчас я готовлю мангал»
16:40
Овчинников: «Не думаю, что «Пари НН» под вылетом, тревоги нет»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПАРИ НН СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой Моуринью может возглавить суперклуб - известно название Сколько лет потребуется Роналду, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Саудовской Аравии Месси хочет стать конкурентом Роналду в маркетинге, он строит завод по производству «напитка будущего» «Барселона» выбрала шесть игроков, которых точно не продаст Кьеллини: «Роналду хотел доказать, что он круче всего «Реала» Хави хочет видеть в «Барселоне» дорогостоящего игрока «ПСЖ» «Барселона» приняла решение по Педри - игрока хотят купить «Манчестер Сити» и «ПСЖ»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» Топ-клуб хочет подписать Клоппа - известно название «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
«Россия 25» разгромила Беларусь и выиграла Qazaqstan Hockey Open Синнер пропустит «Мастерс» в Риме из-за травмы Энди Маррей не сыграет на турнире серии «Мастерс» в Риме Терещенко объяснил, почему «Авангард» попрощался с пятью лидерами команды Плющев поделился ожиданиями от матча между сборными «Россия 25» и Беларуси Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Крылья Советов Крылья Советов
2
1
2.40 3.65 2.70
Видео
15 мин
Краснодар Краснодар
Ахмат Ахмат
0
0
1.65 3.90 5.10
Видео
05.05.24 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Сочи Сочи
1.70 4.20 4.30
Видео
05.05.24 в 19:00
Пари НН Пари НН
Спартак Москва Спартак Москва
3.55 3.60 2.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Мая
19:43 · Россия. Премьер-лига
Деограсия: «Нам сегодня чуть больше повезло, чем с «Ростовом»
19:42 · Россия. Премьер-лига
Чернышов не исключает, что ЦСКА уволит Федотова
19:36 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «По моим ощущениям, мы сегодня наиграли на ничью, а может быть и больше»
19:35 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Крыльев Советов» высказался после поражения от «Балтики»
19:34 · Россия. Премьер-лига
Сёмин отметил лучшего дебютанта в РПЛ: «Хорошо сыграл в нескольких матчах»
19:32 · Россия. Премьер-лига
Смородская считает, что у Дзюбы может быть конфликт с Галактионовым
19:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Нефтехимик» не смог забить «Енисею»
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:29 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Предложения, которые были у Набиуллина, его не устроили»
19:26 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал лучшего тренера сезона в РПЛ: «Номер один в России»
19:21 · Россия. Премьер-лига
Адиев: «Не видим больших проблем в отсутствии Семёнова»
19:20 · Россия. Премьер-лига
Илич провёл первую тренировку в «Пари НН»
19:15 · Россия. Премьер-лига
Мусаев: «У меня только положительные ощущения в преддверии сегодняшнего матча»
19:11 · Кубок России
Деменко: «Для «Балтики» очень важно в первый год остаться в РПЛ»
19:10 · Россия. Премьер-лига
Сёмин определил лучшего игрока сезона в РПЛ
Все новости
Рекомендуем