Мусаев: «У меня только положительные ощущения в преддверии сегодняшнего матча»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- На этой неделе дни рождения отметили Кади и Батчи. Почему же сегодня в составе Батчи, а не Кади?

- Никак не связано с тем, у кого день рождения. Это конкуренция, и Батчи, и Кади, и Виктор Са могут играть на этих двух позициях. Сегодня выпал шанс Батчи, надеемся, что он им хорошо воспользуется.

- «Ахмат», как и «Балтика», в последних матчах много забивает. Если и сегодня будет 4:3 и 3:2, как уже случалось в ваших матчах, вы будете довольны?

- Конечно, буду рад любой победе.

- Три года назад у вас был матч с «Ахматом», все закончилось 0:5, это был ваш последний матч в первый приход в «Краснодар». Вспоминали ли вы ту игру, стоит ли делать отсылки к ней?

- Если вспоминать матчи с «Ахматом», я больше вспоминал матч моего второго сезона, когда мы выиграли 4:0 и обеспечили себе Лигу чемпионов и медали. Поэтому у меня только положительные ощущения в преддверии сегодняшнего матча.