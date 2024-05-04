Сёмин определил лучшего игрока сезона в РПЛ

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин определил футболистов, которые лучше всего себя проявили в нынешнем сезоне первенства России.

«Если называть тройку лучших игроков в РПЛ, Константин Тюкавин для меня на первом месте. После него сложно назвать более ярких людей, но выберу Матео Кассьерру из «Зенита», сейчас это лучший бомбардир чемпионата. Третьим назову его одноклубника Вендела», — приводит слова специалиста издание Sport24.

На данный момент лидером чемпионата страны является «Зенит», заработавший 50 баллов. Следом идёт «Краснодар», уступающий петербургскому клуб по дополнительным показателям. Тройку лучших замыкает «Динамо», набравшее 47 очков.