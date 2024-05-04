Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Оренбург» прервал серию из четырёх поражений, переиграл «Крылья» и выбрался из зоны стыковых матчей

04 Мая 2024 • 18:56 Комментировать
Оренбург
2:1
Крылья Советов
окончен

«Оренбург» и «Крылья Советов» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 27-го тура РПЛ состоялся 4 мая на стадионе «Газовик».

Протокол игры  
Оренбург2:1Крылья Советов
(1:0) Перес Матиас24'  
  53'Рахманович Амар (1:1)
(2:1) Воробьёв Дмитрий Дмитриевич67'  
Сысуев НиколайАдамов Арсен 82' (Прохин Данила ( 82') Перес МатиасХотулёв ДанилаГогличидзе ЛеоФлорентин Сесар Габриэль 82' (Малых Андрей ( 82') Горбани Мохаммад  11' 62' (Вера Лукас Габриэль ( 62') Башич ИванТомпсон Хорди 70' (Оганесян Степан ( 70') Воробьёв Дмитрий ДмитриевичМансилья Брайан Эсекиэль 70' (Марин Джимми ( 70')
Запасные: Сиваков МихаилКуэро ДжастинКеняйкин АлексейМихайлов ЯрославСидоров МаксимПолуяхтов ВладимирМуро Томас
Ломаев ИванРассказов Николай  90'Гапонов ИльяСолдатенков АлександрГоршков ЮрийКостанца ФернандоБабкин Сергей 70' (Гарре Бенхамин ( 70') Орозко Франко  56' 70' (Печенин Кирилл ( 70') Рахманович Амар 88' (Попов Павел ( 88') Салтыков НикитаШитов Владислав 75' (Писарский Владимир ( 75')
Запасные: Соколов АртёмФролов ЕвгенийИванисеня ДмитрийНедоспасов МихаилЕвгеньев РоманЗотов Георгий
04 мая. Стадион "Газовик".

 

«Оренбург» столько хвалебных отзывов получал в марте, что апрельское падение стало прям неожиданностью. А ведь уже четыре поражения подряд потерпела команда Давида Деограсии, вылетела из Кубка России и упала в зону стыковых матчей. Хоть как-то поправить положение «Оренбург» собирался в домашней игре против «Крыльев Советов», в принципе лишённых турнирной мотивации на конец сезона.

Хозяева были более мотивированы, но голевой момент первыми создали гости. Это Никита Салтыков взял подбор после кросса Орозко, на замахе убрал защитника и пробил чуть правее дальнего угла. Следом ещё и Рахманович прилетел на подачу от угла поля, точно выполненную Шитовым. Амир в касание завершал атаку, но опять же не попал в створ. «Оренбургу» повезло в этих моментах, а в середине тайма ещё и повезло забить.

Банальный угловой, не самый опасный удар, и мяч находит отставленную руку Горшкова. Сначала арбитр не заметил нарушения, но долгая пауза и просмотр повторов его убедили – фол был. Мяч установили на «точки», а пенальти уверенно реализовал Матиас Перес – 1:0.  На кураже мог и второй мяч залетать. Дмитрий Воробьёв корпусом подвинул Солдатенкова, обыграл Ломаева и замешкался. Зато голкипер исправился, рукой выбив мяч из-под ног форварда.

Стык двух таймов Самара вновь провела активнее. Салтыков заработал опаснейший стандарт у линии штрафной площади, горшков долго готовил удар и в итоге пальнул под перекладину. Всё бы хорошо, но Сысуев достал в броске. Не смог спасти Николай на старте второй половину встречи. Рассказов практически из центрального круга отдал разрезающую передачу, Рахманович на линии штрафной площади мяч принял, а затем мощнейшим ударом прошил голкипера – 1:1.

Теперь уже настал черёд «Оренбурга» перехватывать инициативу. Хозяева справились с трудом, зато в первой же толковой атаке восстановили статус-кво. Это наконец-то попал в створ Дмитрий Воробьёв. Пошла подача с левого фланга от Гогличидзе, на ближнем углу вратарской площади где Воробьев почти без прыжка переиграл Солдатенкова и пробил под штангу – 2:1. Этот гол и оказался решающим.

Хотя «Крылья Советов» ещё надавили в конце матча и могли счёт сравнять на угловом ударе. Тогда Сысуев ошибся на выходе, вспыхнула суматоха, и уже по пустым воротам бил Костанца, но попал в гущу соперников. Побеждает тот, кому больше нужно. «Оренбург» прервал серию из четырёх поражений подряд и вспорхнул сразу на 11-е место.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Оренбург

Новости по матчу

Сегодня, 04 Мая
18:56
«Оренбург» прервал серию из четырёх поражений, переиграл «Крылья» и выбрался из зоны стыковых матчей
18:35
«Оренбург» снова вышел вперёд в матче с «Крыльями Советов»
18:17
«Крылья Советов» сравняли счёт в матче с «Оренбургом»
16:30
«Оренбург» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
15:52
«Оренбург» и «Крылья Советов» озвучили составы на стартовый матч тура РПЛ
11:50
Капитан «Оренбурга» Малых назвал будущего чемпиона РПЛ
11:06
Воробьёв уверен, что «Оренбург» не вылетит из РПЛ
02:02
Оренбург - Крылья Советов: где смотреть прямую трансляцию онлайн
03 Мая
17:01
Горшков: «Крылья Советов» — самая прогрессирующая команда РПЛ»
11:15
Агент Обухова: «Вопрос нового контракта отложили до конца сезона»
01:50
Актуальная ставка и прогноз на матч Оренбург — Крылья Советов чемпионата России — 4 мая 2024
02 Мая
20:07
Ставка и прогноз на точный счёт матча Оренбург — Крылья Советов РПЛ — 4 мая 2024
01 Мая
21:18
Ставка и прогноз на матч Оренбург – Крылья Советов чемпионата России – 4 мая 2024
30 Апреля
10:33
Игрок «Крыльев Советов» Печенин — о матче с «Краснодаром»: «Нам чуть-чуть не повезло»
29 Апреля
19:09
Корниленко считает Осинькина лучшим тренером текущего сезона РПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой Моуринью может возглавить суперклуб - известно название Сколько лет потребуется Роналду, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Саудовской Аравии Месси хочет стать конкурентом Роналду в маркетинге, он строит завод по производству «напитка будущего» «Барселона» выбрала шесть игроков, которых точно не продаст Кьеллини: «Роналду хотел доказать, что он круче всего «Реала» Хави хочет видеть в «Барселоне» дорогостоящего игрока «ПСЖ» «Барселона» приняла решение по Педри - игрока хотят купить «Манчестер Сити» и «ПСЖ»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» Топ-клуб хочет подписать Клоппа - известно название «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
«Россия 25» разгромила Беларусь и выиграла Qazaqstan Hockey Open Синнер пропустит «Мастерс» в Риме из-за травмы Энди Маррей не сыграет на турнире серии «Мастерс» в Риме Терещенко объяснил, почему «Авангард» попрощался с пятью лидерами команды Плющев поделился ожиданиями от матча между сборными «Россия 25» и Беларуси Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Крылья Советов Крылья Советов
2
1
2.40 3.65 2.70
Видео
04.05.24 в 19:30
Краснодар Краснодар
Ахмат Ахмат
1.65 3.90 5.10
Видео
05.05.24 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Сочи Сочи
1.70 4.20 4.30
Видео
05.05.24 в 19:00
Пари НН Пари НН
Спартак Москва Спартак Москва
3.55 3.60 2.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Мая
19:15 · Россия. Премьер-лига
Мусаев: «У меня только положительные ощущения в преддверии сегодняшнего матча»
19:11 · Кубок России
Деменко: «Для «Балтики» очень важно в первый год остаться в РПЛ»
19:10 · Россия. Премьер-лига
Сёмин определил лучшего игрока сезона в РПЛ
19:03 · Кубок России
Деменко считает, что «Динамо» не собиралось жертвовать Кубком России ради победы в РПЛ
18:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Алания» с «Шинником» забили по голу
18:44 · Россия. Премьер-лига
Деменко рассказал, получит ли «Краснодар» преимущество над «Зенитом» от календаря РПЛ
18:36 · Россия. Премьер-лига
Деменко — о ближайших матчах лидеров в РПЛ: «Никто не потеряет очки»
18:35 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» снова вышел вперёд в матче с «Крыльями Советов»
18:28 · Россия. Премьер-лига
Деменко назвал лучший клуб России на данный момент
18:17 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» сравняли счёт в матче с «Оренбургом»
18:16 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» объявил состав на игру с «Ахматом»
18:06 · Россия. Премьер-лига
Нигериец Океджефа: «Интерес из России ко мне есть» эксклюзив
18:01 · Россия. Премьер-лига
«Урал» нацелился на молодого нигерийца
17:43 · Россия. Премьер-лига
Нахушев оценил работу Мусаева в «Краснодаре»
17:30 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» повёл в матче с «Крыльями Советов» после гола с пенальти
Все новости
Рекомендуем