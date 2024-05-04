«Оренбург» прервал серию из четырёх поражений, переиграл «Крылья» и выбрался из зоны стыковых матчей

«Оренбург» и «Крылья Советов» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 27-го тура РПЛ состоялся 4 мая на стадионе «Газовик».

«Оренбург» столько хвалебных отзывов получал в марте, что апрельское падение стало прям неожиданностью. А ведь уже четыре поражения подряд потерпела команда Давида Деограсии, вылетела из Кубка России и упала в зону стыковых матчей. Хоть как-то поправить положение «Оренбург» собирался в домашней игре против «Крыльев Советов», в принципе лишённых турнирной мотивации на конец сезона.

Хозяева были более мотивированы, но голевой момент первыми создали гости. Это Никита Салтыков взял подбор после кросса Орозко, на замахе убрал защитника и пробил чуть правее дальнего угла. Следом ещё и Рахманович прилетел на подачу от угла поля, точно выполненную Шитовым. Амир в касание завершал атаку, но опять же не попал в створ. «Оренбургу» повезло в этих моментах, а в середине тайма ещё и повезло забить.

Банальный угловой, не самый опасный удар, и мяч находит отставленную руку Горшкова. Сначала арбитр не заметил нарушения, но долгая пауза и просмотр повторов его убедили – фол был. Мяч установили на «точки», а пенальти уверенно реализовал Матиас Перес – 1:0. На кураже мог и второй мяч залетать. Дмитрий Воробьёв корпусом подвинул Солдатенкова, обыграл Ломаева и замешкался. Зато голкипер исправился, рукой выбив мяч из-под ног форварда.

Стык двух таймов Самара вновь провела активнее. Салтыков заработал опаснейший стандарт у линии штрафной площади, горшков долго готовил удар и в итоге пальнул под перекладину. Всё бы хорошо, но Сысуев достал в броске. Не смог спасти Николай на старте второй половину встречи. Рассказов практически из центрального круга отдал разрезающую передачу, Рахманович на линии штрафной площади мяч принял, а затем мощнейшим ударом прошил голкипера – 1:1.

Теперь уже настал черёд «Оренбурга» перехватывать инициативу. Хозяева справились с трудом, зато в первой же толковой атаке восстановили статус-кво. Это наконец-то попал в створ Дмитрий Воробьёв. Пошла подача с левого фланга от Гогличидзе, на ближнем углу вратарской площади где Воробьев почти без прыжка переиграл Солдатенкова и пробил под штангу – 2:1. Этот гол и оказался решающим.

Хотя «Крылья Советов» ещё надавили в конце матча и могли счёт сравнять на угловом ударе. Тогда Сысуев ошибся на выходе, вспыхнула суматоха, и уже по пустым воротам бил Костанца, но попал в гущу соперников. Побеждает тот, кому больше нужно. «Оренбург» прервал серию из четырёх поражений подряд и вспорхнул сразу на 11-е место.