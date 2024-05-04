Деменко рассказал, получит ли «Краснодар» преимущество над «Зенитом» от календаря РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко считает, что никто из участников чемпионской гонки первенства России не имеет преимущества в 27-м туре.

«Честно говоря, никакой разницы нет. Мы же видели, когда «Зенит» проиграл матч, «Краснодар» это прекрасно знал, но воспользовался на следующий день в игре с «Крыльями». Игра первым тоже не создает какого-то преимущества», — передаёт слова экс-футболиста издание «Газета.Ru».

Добавим, что на данный момент лидером чемпионата страны является «Зенит», заработавший 50 баллов. Следом идёт «Краснодар», уступающий петербургскому клуб по дополнительным показателям. Тройку лучших замыкает «Динамо», набравшее 47 очков.