Деменко — о ближайших матчах лидеров в РПЛ: «Никто не потеряет очки»

Экс-футболист московского «Спартака» Максим Деменко предположил, как выступят лидеры первенства России в 27-м туре.

«Мне кажется, никто из лидеров не потеряет очки, все выиграют. Взять вот «Сочи», с которым «Динамо» играет. Команда не проигрывает практически ни одного матча. Так же «Краснодару» с «Ахматом» непросто будет, как и «Зениту» с Воронежем», — приводит слова бывшего игрока издание «Газета.Ru».

Также Деменко отметил, что нынешний сезон в РПЛ получается очень интересным, так как интрига сохраняется до последних туров.

Добавим, что на данный момент лидером чемпионата страны является «Зенит», заработавший 50 баллов. Следом идёт «Краснодар», уступающий петербургскому клуб по дополнительным показателям. Тройку лучших замыкает «Динамо», набравшее 47 очков.