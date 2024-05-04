«Оренбург» снова вышел вперёд в матче с «Крыльями Советов»

«Оренбург» и «Крылья Советов» результативно играют в матче 27-го тура Премьер-лиги. Хозяева были сильнее в первом тайме после гола с пенальти от Матиаса Переса. Амар Рахманович бильярдным ударом отыграл перевес противника сразу после перерыва. Но в итоге хозяева снова впереди. Лео Гогличидзе с левого угла поля выполнил высокий навес в центр штрафной, а там Дмитрий Воробьёв был расторопнее опекуна и головой поразил левую часть ворот.

«Оренбург» снова делит 10-е место в онлайн-таблице, соперник - шестое.

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