Деменко назвал лучший клуб России на данный момент

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко рассказал, можно ли считать «красно-белых» лучшим клубом России на данный момент.

«Если брать последние три тура – однозначно. И выбили «Динамо» из Кубка, хотя «Динамо» очень здорово сыграло с «Зенитом» у себя дома и показывало очень неплохой футбол. «Спартак» и «Ростов» обыграл, который много хвалили», — приводит слова экс-футболиста издание «Газета.Ru».

По мнению Деменко, коллектив из Москвы показывает достойный футбол, поэтому заслуживает похвалы от всех экспертов и болельщиков.

Напомним, что сейчас «Спартак» возглавляет Владимир Слишкович, который сменил на этом посту испанского специалиста Гильермо Абаскаля.