«Краснодар» объявил состав на игру с «Ахматом»

В субботу вечером «Краснодар» проведёт домашний матч 27-го тура Российской премьер-лиги против «Ахмата». Наставник «быков» Мурад Мусаев принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Сафонов, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Батчи, Кастаньо, Кордоба, Олусегун, Са.

Матч «Краснодар» - «Ахмат» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, уступая «Зениту» по личным встречам при равенстве очков.