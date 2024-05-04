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Нигериец Океджефа: «Интерес из России ко мне есть» эксклюзив

04 Мая 2024 • 18:06 Комментировать

В прессе появилась информация об интересе «Урала» к молодому полузащитнику из Нигерии – на радаре «шмелей» находится Огюстин Океджефа. Сам 20-летний футболист дал комментарий на этот счёт для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Да, действительно интерес из России ко мне есть», - сказал Океджефа без каких-либо подробностей.

На сегодняшний день Огюстин Океджефа является малоизвестным футболистом. На страницах авторитетного портала Transfermarkt он даже не имеет ценника.

На текущий момент «Урал» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, то есть находится в зоне прямого вылета.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Огюстин Океджефа Риверс Юнайтед ещё теги
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