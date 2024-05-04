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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Урал» нацелился на молодого нигерийца

04 Мая 2024 • 18:01 Комментировать

«Урал» работает над усилением состава своей команды в летнее трансферное окно. Клубу из Екатеринбурга интересен опорный полузащитник «Риверс Юнайтед» Огюстин Океджефа. Об этом рассказывает Felele247.

Источник отмечает, что 20-летний Океджефа также интересен некоторым командам из Африки.

В сезоне 2023/2024 Огюстин Океджефа провёл 26 матчей, в которых записал на свой счёт один гол. На текущий момент молодой нигерийский полузащитник не имеет ценника на авторитетном портале Transfermarkt.

Добавим, что в настоящий момент «Урал» борется за сохранение прописки в Премьер-лиге России.

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Урал Огюстин Океджефа Риверс Юнайтед ещё теги
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