«Урал» нацелился на молодого нигерийца

«Урал» работает над усилением состава своей команды в летнее трансферное окно. Клубу из Екатеринбурга интересен опорный полузащитник «Риверс Юнайтед» Огюстин Океджефа. Об этом рассказывает Felele247.

Источник отмечает, что 20-летний Океджефа также интересен некоторым командам из Африки.

В сезоне 2023/2024 Огюстин Океджефа провёл 26 матчей, в которых записал на свой счёт один гол. На текущий момент молодой нигерийский полузащитник не имеет ценника на авторитетном портале Transfermarkt.

Добавим, что в настоящий момент «Урал» борется за сохранение прописки в Премьер-лиге России.