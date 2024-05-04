Нахушев оценил работу Мусаева в «Краснодаре»

Экс-игрок обороны «Краснодара» Руслан Нахушев высказался о работе наставника «быков» Мурада Мусаева.

«Приход Мусаева положительно повлиял на команду. Мурад ставит зрелищный футбол. За ним всегда интересно наблюдать», — приводит слова бывшего футболиста издание «Чемпионат».

Мусаев получил свою должность 14 марта 2024 года. На этом посту он сменил Владимира Ивича. Ранее Мурад уже возглавлял «Краснодар» с 2020 по 2021 год.

К слову, «Краснодар» располагается на второй позиции турнирной таблицы первенства России. Коллектив заработал 50 баллов.