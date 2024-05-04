«Оренбург» повёл в матче с «Крыльями Советов» после гола с пенальти

В стартовом матче 27-го тура Премьер-лиги «Оренбург» принимает «Крылья Советов». На экваторе первого тайма Брайан Мансилья головой наносил удар по воротам и попал в руку Юрию Горшкову. Арбитр после подсказки видеопомощника пошел сам смотреть повторы и в итоге назначил пенальти. Матиас Перес вызвался пробить 11-метровый и вколотил мяч под перекладину, вратарь же прыгнул в другой угол.

В случае победы «Оренбург» выберется из зоны стыков и поднимется на 10-е место, соперник - шестой. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.