Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Оренбург» повёл в матче с «Крыльями Советов» после гола с пенальти

04 Мая 2024 • 17:30 Комментировать
Оренбург
1:0
Крылья Советов
1 2.20 X 3.90 2 3.10
2-й тайм

В стартовом матче 27-го тура Премьер-лиги «Оренбург» принимает «Крылья Советов». На экваторе первого тайма Брайан Мансилья головой наносил удар по воротам и попал в руку Юрию Горшкову. Арбитр после подсказки видеопомощника пошел сам смотреть повторы и в итоге назначил пенальти. Матиас Перес вызвался пробить 11-метровый и вколотил мяч под перекладину, вратарь же прыгнул в другой угол.

В случае победы «Оренбург» выберется из зоны стыков и поднимется на 10-е место, соперник - шестой. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Оренбург

Новости по матчу

Сегодня, 04 Мая
17:30
«Оренбург» повёл в матче с «Крыльями Советов» после гола с пенальти
15:52
«Оренбург» и «Крылья Советов» озвучили составы на стартовый матч тура РПЛ
11:50
Капитан «Оренбурга» Малых назвал будущего чемпиона РПЛ
11:06
Воробьёв уверен, что «Оренбург» не вылетит из РПЛ
02:02
Оренбург - Крылья Советов: где смотреть прямую трансляцию онлайн
03 Мая
17:01
Горшков: «Крылья Советов» — самая прогрессирующая команда РПЛ»
11:15
Агент Обухова: «Вопрос нового контракта отложили до конца сезона»
01:50
Актуальная ставка и прогноз на матч Оренбург — Крылья Советов чемпионата России — 4 мая 2024
02 Мая
20:07
Ставка и прогноз на точный счёт матча Оренбург — Крылья Советов РПЛ — 4 мая 2024
01 Мая
21:18
Ставка и прогноз на матч Оренбург – Крылья Советов чемпионата России – 4 мая 2024
30 Апреля
10:33
Игрок «Крыльев Советов» Печенин — о матче с «Краснодаром»: «Нам чуть-чуть не повезло»
29 Апреля
19:09
Корниленко считает Осинькина лучшим тренером текущего сезона РПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ОРЕНБУРГ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой Моуринью может возглавить суперклуб - известно название Сколько лет потребуется Роналду, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Саудовской Аравии Месси хочет стать конкурентом Роналду в маркетинге, он строит завод по производству «напитка будущего» «Барселона» выбрала шесть игроков, которых точно не продаст Кьеллини: «Роналду хотел доказать, что он круче всего «Реала» Хави хочет видеть в «Барселоне» дорогостоящего игрока «ПСЖ» «Барселона» приняла решение по Педри - игрока хотят купить «Манчестер Сити» и «ПСЖ»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» Топ-клуб хочет подписать Клоппа - известно название «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
«Россия 25» разгромила Беларусь и выиграла Qazaqstan Hockey Open Синнер пропустит «Мастерс» в Риме из-за травмы Энди Маррей не сыграет на турнире серии «Мастерс» в Риме Терещенко объяснил, почему «Авангард» попрощался с пятью лидерами команды Плющев поделился ожиданиями от матча между сборными «Россия 25» и Беларуси Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
55 мин
Оренбург Оренбург
Крылья Советов Крылья Советов
1
0
2.40 3.65 2.70
Видео
04.05.24 в 19:30
Краснодар Краснодар
Ахмат Ахмат
1.65 3.90 5.10
Видео
05.05.24 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Сочи Сочи
1.70 4.20 4.30
Видео
05.05.24 в 19:00
Пари НН Пари НН
Спартак Москва Спартак Москва
3.55 3.60 2.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Мая
18:06 · Россия. Премьер-лига
Нигериец Океджефа: «Интерес из России ко мне есть» эксклюзив
18:01 · Россия. Премьер-лига
«Урал» нацелился на молодого нигерийца
17:43 · Россия. Премьер-лига
Нахушев оценил работу Мусаева в «Краснодаре»
17:30 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» повёл в матче с «Крыльями Советов» после гола с пенальти
17:24 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — о стажировке у Илича: «Чему меня может кто-то научить?»
17:08 · Россия. Премьер-лига
Илич: «Романцев — один из величайших российских тренеров в истории»
16:58 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис — о назначении Илича в «Пари НН»: «Мы всегда хотим кого-то удивить»
16:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Черноморец» не смог отобрать очки у «Торпедо»
16:52 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Не удивлюсь, если чемпионская гонка в РПЛ продлится до последнего тура»
16:42 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» едва не упустили победу над «Соколом» в сверхрезультативном матче
16:38 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Мусаев задал правильную психологию игрокам «Краснодара»
16:30 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
16:26 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Хорошие игры «Спартака» при Слишковиче — не показатель»
16:22 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Пари НН» может дать бой «Спартаку»
16:19 · Россия. Премьер-лига
Илич: «Я не знаю российских судей»
Все новости
Рекомендуем