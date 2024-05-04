Мостовой — о стажировке у Илича: «Чему меня может кто-то научить?»

Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой высказался о возможности пройти стажировку у наставника «Пари НН» Саши Илича.

Ранее специалист сменил в российском клубе Сергея Юрана.

«Будем выходить на связь, интересно пообщаться, конечно. Видно, что у него всё хорошо. Готов ли стажироваться у Илича? По стажировке я уже давно говорил — чему меня может кто-то научить?» — приводит слова бывшего футболиста издание «СЭ».

«Пари НН» в настоящий момент располагается на 11-й позиции в турнирной таблице первенства России.

В следующем туре коллектив примет дома московский «Спартак». Встреча запланирована на 5 мая.