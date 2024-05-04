Глушаков снова попался: Любовные похождения и конец карьеры

37-летний Денис Глушаков был лидером и капитаном московского «Спартака» чемпионского сезона-2016/2017, феерил до этого в московском «Локомотиве», не попал на домашний чемпионат мира – 2018, всегда был предан своему родному Миллерово из Ростовской области, но неизбежно был связан с любовными историями. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует взаимосвязь личной и спортивной жизни Дениса Глушакова.
Повод
Свою карьеру последний чемпионский капитан московского «Спартака» завершает в одном из лидеров армянского футбола «Урарту» из Еревана. В текущем сезоне у Дениса Глушакова набралось 10 матчей внутреннего чемпионата (68% игровых минут) и два поединка в Кубке Армении. За 12 встреч Глушаков отметился только одной голевой передачей. Но напомнил он о себе совсем не футбольными событиями. В последнем туре Глушакова не обнаружили даже в числе запасных. И причина тому – приставания к жене одного из русскоязычных одноклубников. Главный тренер клуба, хорошо знакомый Денису и отечественным болельщикам Дмитрий Гунько, поспешил решить вопрос за счёт отстранения Глушакова от матчей.
Семья – дело святое
Сам Глушаков из футбольной семьи. Крепкая семья известна в футбольных кругах за счёт дяди – Валерия Глушакова, который поиграл в московских ЦСКА и «Спартаке» и имеет в активе матчи за молодёжную сборную СССР. Сам же Денис первую жену выбрал из родного Миллерово. Свадьбу отыграли в 2009-м, с тех пор упрочнялась позиция Глушакова-игрока и расширялось его семейство. В 2018-м у Дениса был отличный шанс сыграть на домашнем мундиале, но вместо видео с его голами на чемпионате мира разлетаются эпизоды с его участием в бане. Как следствие, развод, смена настроения и ухудшение игровых качеств, что проявляется и в снижении трансферной стоимости. Через два года, в 2020-м, Глушаков встречает новую пассию – футболистку Ксению Коваленко. Его карьера возрождается в «Химках», Глушаков снова на слуху. Появляются даже новости о его потенциальном возвращении в РПЛ, но… Снова любовная история на стороне и…
Никто не вправе лезть в личную жизнь футболиста. Вероятно, что новость из стана «Урарту» не более чем просто утка. Но дыма без огня не бывает. Всё идёт из семьи. И если дома у тебя всё хорошо, то в карьере (на футбольном поле, в офисе или на заводе) всё тоже будет замечательно. Очередным любовным скандалом Денис Глушаков может поставить крест на своей игровой карьере.
Изменение трансферной стоимости Дениса Глушакова
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|2008
|«Локомотив»
|2,5
|2009
|«Локомотив»
|4,5
|2011
|«Локомотив»
|8
|2013
|«Локомотив»
|10
|2014
|«Спартак» Москва
|10
|2016
|«Спартак» Москва
|6
|2017
|«Спартак» Москва
|7,5
|2019
|«Ахмат»
|2
|2022
|«Химки»
|1
|2023
|«Спартак» Кострома
|0,3
|2024
|«Урарту»
|0,2
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Константин Лицин
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