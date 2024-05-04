Глушаков снова попался: Любовные похождения и конец карьеры

37-летний Денис Глушаков был лидером и капитаном московского «Спартака» чемпионского сезона-2016/2017, феерил до этого в московском «Локомотиве», не попал на домашний чемпионат мира – 2018, всегда был предан своему родному Миллерово из Ростовской области, но неизбежно был связан с любовными историями. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует взаимосвязь личной и спортивной жизни Дениса Глушакова.

Повод

Свою карьеру последний чемпионский капитан московского «Спартака» завершает в одном из лидеров армянского футбола «Урарту» из Еревана. В текущем сезоне у Дениса Глушакова набралось 10 матчей внутреннего чемпионата (68% игровых минут) и два поединка в Кубке Армении. За 12 встреч Глушаков отметился только одной голевой передачей. Но напомнил он о себе совсем не футбольными событиями. В последнем туре Глушакова не обнаружили даже в числе запасных. И причина тому – приставания к жене одного из русскоязычных одноклубников. Главный тренер клуба, хорошо знакомый Денису и отечественным болельщикам Дмитрий Гунько, поспешил решить вопрос за счёт отстранения Глушакова от матчей.

Семья – дело святое

Сам Глушаков из футбольной семьи. Крепкая семья известна в футбольных кругах за счёт дяди – Валерия Глушакова, который поиграл в московских ЦСКА и «Спартаке» и имеет в активе матчи за молодёжную сборную СССР. Сам же Денис первую жену выбрал из родного Миллерово. Свадьбу отыграли в 2009-м, с тех пор упрочнялась позиция Глушакова-игрока и расширялось его семейство. В 2018-м у Дениса был отличный шанс сыграть на домашнем мундиале, но вместо видео с его голами на чемпионате мира разлетаются эпизоды с его участием в бане. Как следствие, развод, смена настроения и ухудшение игровых качеств, что проявляется и в снижении трансферной стоимости. Через два года, в 2020-м, Глушаков встречает новую пассию – футболистку Ксению Коваленко. Его карьера возрождается в «Химках», Глушаков снова на слуху. Появляются даже новости о его потенциальном возвращении в РПЛ, но… Снова любовная история на стороне и…

Никто не вправе лезть в личную жизнь футболиста. Вероятно, что новость из стана «Урарту» не более чем просто утка. Но дыма без огня не бывает. Всё идёт из семьи. И если дома у тебя всё хорошо, то в карьере (на футбольном поле, в офисе или на заводе) всё тоже будет замечательно. Очередным любовным скандалом Денис Глушаков может поставить крест на своей игровой карьере.

Изменение трансферной стоимости Дениса Глушакова

Год Клуб Трансферная стоимость 2008 «Локомотив» 2,5 2009 «Локомотив» 4,5 2011 «Локомотив» 8 2013 «Локомотив» 10 2014 «Спартак» Москва 10 2016 «Спартак» Москва 6 2017 «Спартак» Москва 7,5 2019 «Ахмат» 2 2022 «Химки» 1 2023 «Спартак» Кострома 0,3 2024 «Урарту» 0,2

Глушакова отстранили от команды из-за приставаний к чужой жене

Константин Лицин