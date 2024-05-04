Илич: «Романцев — один из величайших российских тренеров в истории»

Новый главный тренер «Пари НН» Саша Илич высказался об экс-наставнике «Спартака» и сборной России Олеге Романцеве.

Напомним, сейчас Романцев, девять раз приводивший «Спартак» к чемпионскому титулу, занимает должность советника нижегородского клуба.

«Романцев — один из величайших российских тренеров в истории. Здорово, что он работает здесь. Я точно не упущу шанс с ним пообщаться», — цитирует Илича «Спорт-Экспресс».

Свой первый матч при Иличе «Пари НН» проведёт уже завтра, 5 мая, против «Спартака». Начало — в 19:00 по московскому времени. На сегодняшний день команда из Нижнего Новгорода занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 26 матчах 28 очков.